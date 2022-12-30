Опубликовано видео избиения посетителя ресторана чеченскими силовиками в Симферополе

30 декабря 2022, 10:31

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Четыре человека участвовали в избиении посетителя ресторана в Симферополе вопреки попыткам остановить конфликт, следует из опубликованного сегодня видео об инциденте с участием чеченских силовиков.

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря министр по нацполитике Чечни Ахмед Дудаев назвал бытовым конфликт с участием Хасана Ибрагимова в Симферополе. Информация о задержании Ибрагимова или его спутников не соответствует действительности, заявил Дудаев.

Ранее в тот же день несколько СМИ сообщили, что в Симферополе задержан Хасан Ибрагимов и четыре силовика из Чечни по подозрению в избиении молодого человека, который заступился за свою девушку в ресторане. По данным телеграм-канала Baza, Ибрагимов и четыре силовика приехали в Симферополь для покупки автомобиля и пришли отдохнуть в клуб "Монро", где один из спутников Ибрагимова схватил за ягодицы посетительницу заведения. Спутник девушки решил заступиться за нее, однако силовики вывели его на улицу и там избили, остановить драку удалось полицейским.

Видеозапись драки опубликована сегодня в телеграм-канале "Грамоты Ярослава", на который подписаны 50,8 тысячи пользователей. В аннотации к ролику приведены сообщения об инциденте с участием Ибрагимова и о реакции Ахмеда Дудаева. "И вот теперь появилось видео", - говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, как трое мужчин в камуфляжной одежде подбегают к дверям заведения и вытаскивают на улицу мужчину, после чего начинают его избивать. Мужчина сразу падает, и его продолжают бить ногами, в том числе по голове.

Следом из дверей заведения появляются несколько человек, в том числе девушка и немолодой мужчина. Девушка бросается к месту драки и пытается остановить тех, кто избивает лежащего, несколько мужчин тоже пытаются оттащить их в сторону.

В свою очередь немолодой мужчина, оттолкнув собравшихся, протискивается к центру драки и наносит лежащему несколько ударов ногой. Его уводят в сторону, но он вырывается и, подойдя к лежащему мужчине, снова бьет его ногой.

В последних кадрах видно, как избитый мужчина поднимается на ноги, а возмущенную девушку сильно толкает один из людей в камуфляжной одежде. Их разнимают молодой мужчина и еще одна девушка.

"Кавказский узел" не располагает данными о том, где и когда сделана видеозапись, и не может проверить информацию о том, что на видео запечатлен инцидент, на который отреагировал Ахмед Дудаев. МВД по Крыму, по состоянию на 10.20 мск, не сообщило на своем сайте об инциденте в Симферополе с участием силовиков из Чечни.

Напомним, Хасан Ибрагимов - замкомандира СОБР "Ахмат" управления Росгвардии по Чечне. Он сохранил эту должность и после того, как 8 декабря Рамзан Кадыров назначил его своим представителем в Херсонской и Запорожской областях.

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