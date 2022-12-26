Власти Чечни подтвердили инцидент с представителем Кадырова в Симферополе

26 декабря 2022, 14:05

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Представитель главы Чечни Хасан Ибрагимов стал участником бытового конфликта в Симферополе, а информация о его задержании не соответствует действительности, прокомментировали власти Чечни сообщения о причастности Ибрагимова к избиению посетителя ресторана чеченскими силовиками.

Информация о задержании в Симферополе представителя Рамзана Кадырова в Херсонской и Запорожской областях Хасана Ибрагимова не соответствует действительности, заявил министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

"Все, что пишут СМИ о задержании Ибрагимова, это неправда. Никто ни на кого заявления не написал, никого не задержали, это буквально бытовой какой-то инцидент, который был исчерпан на месте", - приводит сегодня его слова государственное ИА "Чечня Сегодня".

Ранее сегодня несколько СМИ сообщили, что в Симферополе задержан Хасан Ибрагимов и четыре силовика из Чечни по подозрению в избиении молодого человека, который заступился за свою девушку в ресторане, пишет "Коммерсант".

По данным телеграм-канала Baza, Хасан Ибрагимов и четыре силовика приехали в Симферополь для покупки автомобиля и пришли отдохнуть в клуб «Монро», где один из спутников Ибрагимова схватил за ягодицы посетительницу заведения.

Спутник девушки решил заступиться за нее, однако силовики вывели его на улицу и там избили, остановить драку удалось полицейским, говорится в публикации телеграм-канала.

Хасан Ибрагимов - замкомандира СОБР «Ахмат» управления Росгвардии по Чечне, он сохранил эту должность после того, как 8 декабря Рамзан Кадыров назначил его своим представителем в Херсонской и Запорожской областях, сообщила в тот же день "Газета.ру".

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