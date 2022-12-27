Астраханец признан виновным в вандализме и дискредитации армии

27 декабря 2022, 03:39

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Житель Астрахани получил штраф за надпись на рекламном баннере, суд счел, что она дискредитирует российскую армию. Такие же надписи мужчина нанес на два здания и два памятника в центре города, за что получил два года ограничения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители регионов России, в том числе юга страны, стали подвергаться преследованию по этой статье. Так, 25 декабря стало известно о том, что житель Астрахани Сергей Цулимов был оштрафован за показ коллегам на работе пацифистского видеоролика.

Суд в Астрахани признал местного жителя виновным в дискредитации российской армии и вандализме, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД России по Астраханской области 26 декабря.

По данным ведомства, сотрудникам полиции работник службы безопасности одного из торговых центров сообщил, что неизвестный мужчина нанес на установленный неподалеку рекламный баннер надпись, дискредитирующий Вооруженные силы Российской Федерации. 32-летний житель Ленинского района был задержан, выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Астраханец был обвинен в дискредитации российской армии, суд арестовал его на пять суток и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Выяснилось также, что обвиняемый ранее нанес аналогичные дискредитирующие надписи на два здания и два памятника в историческим центре Астрахани, которые являются памятниками культуры регионального значения. Против астраханца было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм). Суд также признал его виновным по данному обвинению и приговорил к двум годам ограничения свободы.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.