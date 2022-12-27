27 декабря 2022, 03:39

Астраханец признан виновным в вандализме и дискредитации армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Житель Астрахани получил штраф за надпись на рекламном баннере, суд счел, что она дискредитирует российскую армию. Такие же надписи мужчина нанес на два здания и два памятника в центре города, за что получил два года ограничения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители регионов России, в том числе юга страны, стали подвергаться преследованию по этой статье. Так, 25 декабря стало известно о том, что житель Астрахани Сергей Цулимов был оштрафован за показ коллегам на работе пацифистского видеоролика.

Суд в Астрахани признал местного жителя виновным в дискредитации российской армии и вандализме, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД России по Астраханской области 26 декабря.

По данным ведомства, сотрудникам полиции работник службы безопасности одного из торговых центров сообщил, что неизвестный мужчина нанес на установленный неподалеку рекламный баннер надпись, дискредитирующий Вооруженные силы Российской Федерации. 32-летний житель Ленинского района был задержан, выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Астраханец был обвинен в дискредитации российской армии, суд арестовал его на пять суток и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Выяснилось также, что обвиняемый ранее нанес аналогичные дискредитирующие надписи на два здания и два памятника в историческим центре Астрахани, которые являются памятниками культуры регионального значения. Против астраханца было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм). Суд также признал его виновным по данному обвинению и приговорил к двум годам ограничения свободы.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Астраханец Русанов обвинен в дискредитации армии России", "Стали известны подробности дела о дискредитации военных астраханкой Мариной Кавериной", "Юристы разъяснили порядок лишения Беньяша* адвокатского статуса".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 декабря 2022, 04:38

27 декабря 2022, 02:40

  • Адвокат обвинил силовиков из Адыгеи в нарушении своих прав

    Адвокат Краснодарской коллегии адвокатов Заур Татлок обвинил силовиков из Адыгеи в том, что они воспрепятствовали его профессиональной деятельности. По его словам, он явился в отдел полиции с подзащитным, который пожаловался на пытки, но его заставили уйти, угрожая административным преследованием.

27 декабря 2022, 01:58

27 декабря 2022, 01:29

  • Карабахские активисты потребовали встречи с командованием миротворцев

    Оппозиция в Нагорном Карабахе продолжит акции с требованием разблокировать Лачинский коридор и намерена добиться встречи с командованием российскими миротворческими силами. Участники круглого стола представителей интеллигенции в Степанакерте также призвали миротворцев разблокировать дорогу.

27 декабря 2022, 00:30

  • Коллеги Гаджиева сочли внимание силовиков попыткой прекратить пикеты

    Пикеты в поддержку дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева вторую неделю подряд вызывают повышенное внимание силовиков, оно связано с давлением на "Черновик" и имеет целью прекратить акции, заявил учредитель издания Магди Камалов. Одиночные пикеты законны, попытки препятствовать акциям и работе журналистов будут обжалованы, сообщил журналист Идрис Юсупов.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи