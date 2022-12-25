Показ коллегам на работе видеоролика привел астраханца к штрафу за дискредитацию армии

25 декабря 2022, 23:08

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Суд назначил Сергею Цулимову штраф после того, как один из его коллег сообщил правоохранителям о том, что Сергей показывал на работе пацифисткий ролик.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители регионов России, в том числе юга страны, стали подвергаться преследованию по этой статье. Так, 18 декабря стало известно, что Трусовский районный суд Астрахани вынес решение о штрафе в размере 35 тысяч рублей местному жителю Сергею Батаеву за пацифистские комментарии в соцсети.

Дело Сергея Цулимова из Астрахани рассматривал Советский суд города. Суд вынес решение о штрафе в размере 30 тысяч рублей, сообщило сегодня издание ОВД-инфо*.

По версии полиции и суда, Цулимов показал коллегам в Астраханском тепловозоремонтном заводе видеоролик и выкрикивал фразу "Слава Украине!". В суде Цулимов признал вину и заявил о раскаянии.

Напомним, действующая с 4 марта статья о дискредитации вооруженных сил России предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Статья опасна тем, что ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

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* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.