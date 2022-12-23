Противоречия власти и оппозиции помешали избрать омбудсмена Грузии

23 декабря 2022, 01:27

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Парламент Грузии не смог выбрать нового народного защитника, поскольку "Грузинская мечта" и оппозиция не договорились о взаимоприемлемом кандидате, а голосов парламентского большинства для избрания омбудсмена недостаточно.

Как писал "Кавказский узел", срок полномочий народного защитника Грузии Нино Ломджария истек 9 декабря. Новому омбудсмену необходимо заручиться поддержкой 90 депутатов парламента, чтобы избраться на шестилетний срок. На должность народного защитника Грузии претендовали 19 кандидатов.

Парламент Грузии не смог принять решение по кандидатуре нового омбудсмена, поскольку ни один из кандидатов не получил необходимое количество голосов в свою поддержку.

У правящей партии нет 90 голосов, чтобы избрать нового народного защитника без поддержки оппозиции, а оппозиция не поддерживает ни одного из пяти кандидатов в омбудсмены, предложенных парламентским большинством, заявил накануне сессии глава парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе в эфире Formula.

Переговоры по кандидатуре нового омбудсмена между партией власти и оппозиционерами продолжатся в январе. «Мы постараемся продолжить консультации на весенней сессии и, может быть, достигнем консенсуса», - сказал Мдинарадзе в эфире Rustavi 2.

Неправительственные организации предложили на пост омбудсмена трех кандидатов, которых поддержала большая часть оппозиции: Анну Абашидзе, Нази Джанезашвили и Георгия Бурджанадзе. Правящая партия сначала категорически отвергла первых двух кандидатов, а затем отказалась поддерживать и Бурджанадзе, отмечает "Новости-Грузия".

Представители оппозиции недоумевают, почему парламентское большинство отказалось поддерживать кандидатов, которые получили лучшие отзывы оценочной комиссии. «Партия "Лело" поддерживает наиболее оцененных этой комиссией кандидатов и нам непонятно, почему большинство не поддерживает их», - заявил представитель партии Давид Усупашвили в эфире Rustavi 2.

Член парламентской политической группы «Гирчи» Александр Раквиашвили в эфире телекомпании призвал оппозиционеров и представителей парламентского большинства прекратить обмен обвинениями и начать поиски компромисса. «Я понимаю, что никто не хочет быть проигравшим, но давайте зафиксируем, что вы хотите от народного защитника, и, исходя из этого, будем выбирать кандидатов», - сказал он.

Пока новый народный защитник Грузии не избран, обязанности омбудсмена временно исполняет первый заместитель Нино Ломджарии Тамар Гварамадзе.

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