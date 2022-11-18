Упразднение Службы госинспектора Грузии признано неконституционным

18 ноября 2022, 06:01

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Конституционный суд Грузии частично удовлетворил иски бывшего госинспектора Лонды Толорая и народного защитника Грузии, которые оспаривали законность упразднения Службы государственного инспектора.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2021 года парламент Грузии принял предложенные "Грузинской мечтой" поправки в закон о Службе государственного инспектора, расформировав эту структуру. Против упразднения Службы госинспектора выступали неправительственные организации, а оппозиция называла решение правящего большинства местью за независимую позицию службы. В январе Лонда Толорая подала в Конституционный суд Грузии иск с требованием признать недействительным досрочное прекращение ее служебных полномочий, заявив, что депутаты пренебрегли неприкосновенностью главы Службы госинспектора.

Решение по искам Толорая и омбудсмена к парламенту Грузии первая коллегия Конституционного суда страны приняла 17 ноября, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Истцы оспаривали упразднение Службы госинспектора, указывая, что оно произошло до истечения полного срока полномочий главы ведомства и ее заместителей. К руководителям новых органов, созданных взамен упраздненной структуры, предъявлялись те же требования, что и к госинспектору, а поскольку Лонда Толорая этим требованиям полностью соответствовала, ее полномочия были прекращены безосновательно, указывалось в исках.

Парламент Грузии обосновал свою позицию тем, что Служба госинспектора в Конституции Грузии не упомянута, а значит может быть заменена одной или несколькими структурами с аналогичными функциями в целях совершенствования организации.

Суд счел, что парламент при упразднении Службы госинспектора пренебрег требованиями Конституции о защите должностных лиц, поскольку гарантированный срок полномочий Толорая и ее заместителей был прерван упразднением службы, а равнозначных должностей или справедливых компенсаций им не предоставили.

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