Лонда Толорая. Фото: Facebook / Iliauni School of Law

25 января 2022, 18:22

Госинспектор Грузии обратилась в Конституционный суд

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Лонда Толорая подала сегодня в Конституционный суд Грузии иск с требованием признать недействительным досрочное прекращение ее служебных полномочий в связи с упразднением Службы государственного инспектора. Депутаты пренебрегли неприкосновенностью главы Службы госинспектора, которая важна с учетом специфики деятельности структуры, указала она.

Как писал "Кавказский узел", 16 неправительственных организаций обратились к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой наложить вето на закон об упразднении Службы государственного инспектора и создать на ее базе два отдельных ведомства – Специальную следственную службу и Службу защиты персональных данных. По мнению оппозиции и правозащитников, инициатива властей об упразднении стала местью за независимую позицию Службы. Властям Грузии следует сверить закон об упразднении Службы госинспектора с позицией международных организаций, заявила миссия ООН после решения Саломе Зурабишвили подписать инициированный правящей партией закон. Глава упраздненной службы Лонда Толорая пообещала обжаловать решение властей в Конституционном суде.

Парламент Грузии 30 декабря 2021 года по инициативе "Грузинской мечты" внес поправки в закон "О Службе госинспектора". Закон поддержал 81 из 150 депутатов. Название закона будет изменено, и он будет называться "закон Грузии "О Специальной следственной службе". Служба будет расформирована 1 марта. С этого дня прекратится действие трудовых контрактов государственного инспектора Лонды Толорая и 114 сотрудников аппарата службы. Планируется, что в последующие три месяца им будут выплачиваться денежные компенсации.

Государственный инспектор Грузии Лонда Толорая 25 января обратилась в Конституционный суд Грузии, указав на досрочное прекращение ее служебных полномочий в связи с упразднением Службы государственного инспектора. В заявлении, в частности, она указала, что согласно Конституции, гражданин Грузии имеет право занимать любую государственную должность, если соответствует всем необходимым требованиям. Толорая потребовала незамедлительно приостановить до принятия решения Конституционным судом действие изменений в законодательство, принятых парламентом, о создании двух новых служб вместо упраздненной Службы государственного инспектора.

"Служба государственного инспектора выполняет функции, которые особенно важны для независимости Службы, как исполнительной, так и законодательной власти. Один из необходимых элементов ведомства – гарантии неприкосновенности руководителя Службы в период выполнения служебных обязательств. Именно с точки зрения специфики работы должность государственного инспектора нуждается в особенной конституционной защите", – говорится в заявлении главы Службы.

Служба государственного инспектора занимается защитой персональных данных и расследованием некоторых видов преступлений. В частности, следственный орган Службы расследует дела, связанные с пытками, унизительным обращением со стороны представителей органов правопорядка и чиновников. Кроме того, Служба занимается расследованием случаев превышения и злоупотребления служебными полномочиями, в частности, совершенных с применением силы или оружия, говорится в законе Грузии "О Службе государственного инспектора" № 4981 от 20 сентября 2019 года, опубликованном на сайте "Законодательного вестника Грузии".

Решение парламента об упразднении Службы государственного инспектора Толорая сочла "самовольным и злостным использованием служебных полномочий", к тому же противоречащим норме Конституции. По ее мнению, это наносит урон не только Службе госинспектора, но и независимости новосозданных ведомств. Кроме того, Толорая считает, что при "легитимных целях" упразднения Службы госинспектора ей, как руководителю Службы, должны были предложить на выбор занять пост руководителя одной из двух новосозданных служб –  Службы защиты персональных данных или Специальной следственной службы, говорится в сообщении Толорая на ее странице в соцсети Facebook.

Интересы Толорая в Конституционном суде представляет неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов". Служба госинспектора будет упразднена с 1 марта, причем, согласно законодательству, Толорая не может в судебном порядке потребовать восстановления ее в должности, отметили в организации.

"Толорая была избрана на должность государственного инспектора 3 июля 2019 года сроком на шесть лет. Поэтому она планировала занимать эту должность весь этот период, но срок ее полномочий приостановили через два года и восемь месяцев", – сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в "Ассоциации молодых юристов".

Примечание:

"Полиция Грузии оштрафована за разглашение персональных данных Лашкаравы", "Замглавы полиции Грузии ушел в отставку после скандального телеэфира", "Соратники Саакашвили обвинили власти Грузии в его преследовании".

Автор: Инна Кукуджанова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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