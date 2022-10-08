Нино Ломджария заявила об ухудшении ситуации с защитой прав человека в Грузии

08 октября 2022, 03:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Народный защитник Грузии Нино Ломджария представила парламенту доклад, в котором она сообщила об ухудшении ситуации с защитой прав человека в стране. Она также обвинила власти в постоянном давлении на сотрудников аппарата омбудсмена. Депутаты от правящей "Грузинской мечты" предъявили ей множество претензий.

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария 7 октября выступила с последним докладом в парламенте Грузии о состоянии защиты прав человека в стране за отчетный период 2021 года. По ее словам, за это время в аппарат народного защитника поступило 4 666 сообщений о нарушениях прав человека, на горячую линию аппарата - 11 126 звонков.

Срок полномочий народного защитника Грузии Нино Ломджария истекает 9 декабря. Новому омбудсмену необходимо заручиться поддержкой 90 депутатов парламента, пишет "Грузия-онлайн".

«В 2021 году народный защитник подготовил и направил в госорганы 67 рекомендаций и предложений. Больше всего рекомендаций от ведомств было направлено в Минюст, Генеральную прокуратуру, Минобрнауки и МВД. В течение 2021 года подготовлено 20 специальных докладов, 17 конституционных исков и четыре сообщения для Комитета министров Совета Европы", - сообщила Ломджария.

По ее словам, в 2021 году был выявлен 161 случай проявления дискриминации. Ломджария отметила, что государство должно решить такие важные проблемы, как права пациентов психиатрических учреждений, нарушение права на частную жизнь, убийства по гендерному признаку, защита прав детей, инвалидов.

Она также отметила, что в 2021 году участились случаи физических нападений на представителей критически настроенных СМИ, препятствование в освещении мероприятий государственных органов, слежка со стороны спецслужб.

Ломджария заявила, что ее сотрудники постоянно подвергались давлению со стороны властей. К примеру, в начале прошлого года группа сотрудников аппарата народного защитника подверглась нападению в одном из пенитенциарных учреждений. По мнению омбудсмена, этого не могло случиться без согласования с администрацией тюрьмы, сообщает "Мтавари Архи".

"Защитник постоянно подвергался кампаниям дезинформации, политическим нападкам, угрозам со стороны лидеров и представителей правящей партии, связанных с нею лиц и СМИ", - заявила она.

Отдельно она коснулась проблемы с нарушением прав людей в период пандемии COVID-19 и ситуации с монастырем в Гелати.

В январе 2021 часть крыши монастырского комплекса Гелати около Кутаиси обрушилась после сильного снегопада. Памятник культурного наследия находится в плачевном состоянии, вода может повредить старинные фрески, заявили эксперты. Были оштрафованы и отстранены от дальнейшей реконструкции здания две компании, а к работам привлекли третью компанию. 8 мая стало известно, что для составления плана реконструкции кровли главного собора в монастырском комплексе приглашен эксперт ЮНЕСКО, который связал повреждение монастыря с ошибками реставраторов.

Еще до доклада лидер фракции "Грузинская мечта" Арчил Талаквадзе заявил, что следует поставить вопрос о том, правильно ли омбудсмен исполняла свои обязанности. По его словам, в сфере защиты прав человека в Грузии значительно улучшилась ситуация, на что указывают многие факторы. "Первый из них - на 60% уменьшилось количество жалоб на Грузию в Страсбургский суд", - отметил он.

Представитель "Грузинской мечты" Нино Цилосани обвинила омбудсмена, что она стала, по сути, защитницей бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

«Вы сделали институт народного защитника выражением личных предпочтений. Люди запомнили вас не как народного защитника, а как защитника Саакашвили», - сказала Цилосани.

Нино Ломджария неоднократно выступала с требованием назначить бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили квалифицированное лечение. В декабре 2021 года после посещения Михаила Саакашвили в Горийском военном госпитале врачи констатировали, что он находится в стабильно плохом состоянии и не получает должного лечения. Вместе с врачами Саакашвили посетила и народный защитник Грузии Нино Ломджария. По ее словам, если врачи порекомендуют лечение Саакашвили за границей, она поддержит их.

Другие депутаты "Грузинской мечты" также раскритиковали омбудсмена. В частности, Бека Одишария спросил у нее, что она "имеет против православной церкви". Поводом для критики стал иск, который Ломджария подала в Конституционный суд. Она обжаловала принятый в 2020 году закон, позволяющий Грузинской православной церкви выкупать до 20 гектаров леса вокруг своих церквей и делать территорию частной собственностью. Омбудсмен посчитала, что это решение нарушает право на равенство, пишет "Грузия-онлайн".

По мнению депутата Гурама Мачарашвили, который недавно перешел из "Грузинской мечты" в движение "Сила народа", цель омбудсмена - дискредитировать православную церковь.

Бывший министр юстиции Тея Цулукиани назвала доклад омбудсмена "лебединой песней". "Лебединая песня "народного" защитника звучит в парламенте", - написала она в соцсети.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.