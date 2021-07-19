Противники ЛГБТ выступили против обысков по делу о срыве гей-парада

19 июля 2021, 14:35

В Грузии должны проводиться только военные парады, заявили участники сегодняшней акции в Батуми, недовольные обысками по делу о беспорядках на акциях протеста против гей-парада. Акция приурочена к визиту в страну президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси, по подсчетам журналистов, были избиты 53 представителя СМИ. Прокуратура признала потерпевшим 41 человека, среди которых 35 журналистов. В групповом насилии обвинены 24 человека. Журналистское сообщество заявило о неэффективности расследования и потребовало отставки правительства. В Тбилиси и других крупных городах страны прошли масштабные акции протеста, а телекомпании "ТВ-Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасия" в знак протеста на сутки приостанавливали вещание. Два последних заседания парламента - 12-го и 18 июля - были сорваны журналистами. Однако участники митинга с требованием об отставке премьер-министра Ираклия Гарибашвили и эффективного расследования беспорядков признались "Кавказскому узлу", что не видят результатов своего протеста.

Журналисты и правозащитники в ходе протестов указывали правоохранителям, что среди задержанных есть лишь рядовые участники беспорядков, а не их участники. 16 июля прошли обыски у основателя издания "Альт-инфо" Зуры Махарадзе и других организаторов митинга против ЛГБТ-акции - отца и сына Палавандишвили, Левана Чачуа, Рамаза Гагнидзе. Все они были отпущены полицией после допроса, что вызвало недовольство оппозиционных журналистов. Рамаз Гагнидзе на допросе подчеркнул, что акция проходила с благословения священноначалия Грузинской православной церкви.

Противники ЛГБТ вышли сегодня в Батуми на пикет против обысков и опросов активистов радикальных движений, в том числе сотрудников издания "Альт-инфо", выступающего против "пропаганды разврата" и защиты прав сексуальных меньшинств.

Акция приурочена к визиту в страну президента Европейского совета Шарля Мишеля и проходит у батумской гостиницы Sheraton, где Мишель проводит встречи. На месте присутствует полиция, акция проходит мирно.

Протестующие развернули плакаты с надписями "В Грузии должны проходить только военные парады", "Почему наказывают «Альт-инфо» и не наказывают «Мтавари», «Пирвели» и «Формулу»?", "Нация. Семья. Религия — это наши ценности. А какие ценности у вас, Мишель?", передали "Новости-Грузия".

На фото, опубликованных изданием, видные не менее шести мужчин с плакатами.

Один из избитых на акции журналистов, оператор "ТВ-Пирвели" Лексо Лашкарава, впоследствии был найден мертвым в своем доме. По версии МВД, он умер из-за передозировки наркотиками. Однако участники шествия в день похорон Лашкаравы заявили, что ответственность за его гибель лежит на правительстве страны. 18 июля полиция отчиталась о задержании жителя Тбилиси, заподозренного в продаже Лашкараве героина.

Представитель ЕС связал соблюдение прав ЛГБТ и ассоциацию с Грузией

Президент Евросовета Шарль Мишель прибыл в Батуми в вечером 18 июля. Он принимает участие в ежегодной международной конференции "Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона". В Батуми также приехали президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду, поскольку Украина и Молдова вместе с Грузией официально оформлены Евросоюзом как "ассоциированное трио".

Стороны обсудят возможные интересы ЕС в дальнейшем участии в процессе расширенной интеграции с тремя восточноевропейскими партнерами, передал сегодня "Интерпрессньюс".

Перед визитом Зеленского власти Грузии освободили украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, а также гражданина Грузии, бывшего сотрудника охраны Саакашвили Михаила Батурина, осужденных за незаконное пересечение границы Грузии. Самолет Зеленского вылетел в Батуми только после подтверждения информации об освобождении моряков, сообщил сегодня Михаил Саакашвили.

Шарль Мишель заявил в Батуми, что основные права и свободы играют в отношениях между ЕС и Грузией центральную роль. "Права меньшинств не являются второстепенным вопросом – уважение разнообразия и человеческого достоинства имеют важное значение для наших основополагающих ценностей. Конституционные права на свободу слова, прессы и собраний должны соблюдаться", – говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Европейского совета, переведенном "Кавказским узлом".