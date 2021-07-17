Арестованы два участника акции против гей-парада в Тбилиси

17 июля 2021, 17:14

Как писал "Кавказский узел", 5 июля во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси, по подсчетам журналистов, были избиты 53 представителя СМИ. Прокуратура признала потерпевшим 41 человека, среди которых 35 журналистов. В групповом насилии обвинены 24 человека. 16 июля были предъявлены обвинения последним двум из них - человеку, который, по данным, следствия, участвовал в нападении на оператора "ТВ-Пирвели" Лексо Лашкараву и человека, который напал активиста, державшего радужный флаг.

Тбилисский городской суд постановил сегодня заключить под стражу задержанных Вано Бурдули и Давида Кочиашвили, обвиненных в нападении на Лашкараву и прохожего с радужным флагом. Защита настаивала, что у следствия нет доказательств вины задержанных, и настаивала на том, чтобы их отпустили на свободу под залог. Однако судья встал на сторону прокурора, который заявил, что задержанные могут попытаться скрыться, повлиять на свидетелей или же уничтожить доказательства, передали "Новости-Грузия". Срок ареста в публикации не уточняется.

Среди задержанных нет организаторов беспорядков, указали журналисты и правозащитники, собравшиеся 15 июля у здания МВД Грузии. Они заявили, что расследование ведется неэффективно и анонсировали на сегодня масштабную акцию протеста с требованием об отставке правительства в полном составе. Прокуратура, в свою очередь, отчиталась 16 июля об обысках у организаторов гомофобной акции.

Организаторов митинга против ЛГБТ отпустили после допроса

16 июля правоохранители после двухчасового обыска изъяли оборудование и документы из дома основателя издания "Альт-Инфо" Зуры Махарадзе. Он, а также другие организаторы митинга против ЛГБТ-акции - отец и сын Палавандишвили, Леван Чачуа, Рамаз Гагнидзе - в тот же день были подвергнуты допросу в Главном управлении полиции, который продолжался несколько часов. Затем всех их отпустили. При этом журналисты, в том числе ведущий "ТВ-Пирвели" Ваха Саная, передали в прокуратуру коллективное заявление с требованием наказать организаторов избиения своих коллег, передал телеканал "Мтавари архи".

Один из допрошенных, Рамаз Гагнидзе, заявил, что массовое насилие не планировалось заранее. "Не будем особо говорить об организации массового насилия. Это было шествие с благословения патриарха и епископов <...>. Я не согласен ни с какой формой насилия в отношении журналистов или простых граждан. Никто не был организатором акции и не было организации массового насилия", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Гагнидзе, прозвучавшие 16 июля в эфире грузиноязычного телеканала "Рустави 2".

Один из избитых на акции журналистов, оператор "ТВ-Пирвели" Лексо Лашкарава, впоследствии был найден мертвым в своем доме. Дело о его смерти расследуется по статье о самоубийстве. После смерти Лашкаравы журналисты и оппозиционеры потребовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и правительства. 11 июля и 13 июля прошли масштабные акции протеста в Тбилиси и других крупных городах страны. 14 июля телекомпании "ТВ-Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасия" на сутки приостановили вещание, требуя отставки Гарибашвили и наказания виновных в смерти телеоператора Лексо Лашкаравы. Премьер заявил, что не будет выполнять требования протестующих.

Госпитализированный журналист Николишвили признан потерпевшим

Фотокорреспондент "ИнтерпрессНьюс" Георгий Николишвили, избитый 5 июля у Кашветской церкви во время выполнения своих профессиональных обязанностей, до сих пор находится в больнице.

"Ему присвоен статус потерпевшего, просто, поскольку он в больнице, он пока не ознакомлен с постановлением о признании потерпевшим и не подписал его. На днях, как только будет возможность, его ознакомят с этим постановлением. В случае необходимости на месте, в клинике, пройдет и его опрос, но пока, конечно, на первом месте состояние его здоровья, поэтому мы не торопимся с опросом, чтобы ему стало лучше и он поправился", - процитировало сегодня издание "ИнтерпрессНьюс" слова адвоката Георгия Николишвили Нестан Лондаридзе.