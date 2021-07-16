Число обвиняемых в беспорядках на акции против тбилисского гей-парада достигло 24

16 июля 2021, 14:10

Обвинения в групповом насилии предъявлены двум участникам нападения на оператора Лексо Лашкараву и представителя ЛГБТ-сообщества, а также еще 22 задержанным. Пострадавшим признан 41 человек, отчиталась сегодня Генпрокуратура Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 июля во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси, по подсчетам журналистов, были избиты 53 представителя СМИ. Арестованы свыше 20 человек, но среди них нет организаторов беспорядков, указали журналисты и правозащитники, собравшиеся 15 июля у здания МВД Грузии. Они заявили, что расследование ведется неэффективно.

Один из избитых на акции журналистов, оператор "ТВ-Пирвели" Лексо Лашкарава, впоследствии был найден мертвым в своем доме. Дело о его смерти расследуется по статье о самоубийстве. После смерти Лашкаравы журналисты и оппозиционеры потребовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и правительства. 11 июля и 13 июля прошли масштабные акции протеста в Тбилиси и других крупных городах страны. 14 июля телекомпании "ТВ-Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасия" на сутки приостановили вещание, требуя отставки Гарибашвили и наказания виновных в смерти телеоператора Лексо Лашкаравы. Премьер заявил, что не будет выполнять требования протестующих.

Генеральная прокуратура Грузии отчиталась сегодня о предъявлении обвинений двум участникам беспорядков в Тбилиси. По данным следствия, 5 июля один из обвиняемых и сопровождающие его лица напали на оператора "ТВ-Пирвели", вынудив его прекратить работу. Второй обвиняемый в тот же день напал на человека с флагом ЛГБТ-движения. Обоим нападавшим предъявлено обвинение по уголовным статьям "Преследование, совершенное с применением насилия" и "Участие в групповом насилии", а первому - также по статье "Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия".

Задержанным грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет. Прокуратура обратилась в суд с просьбой оставить обоих обвиняемых в заключении на время следствия. Всего на сегодняшний день обвинения предъявлены 24 противникам проведения "Тбилиси прайда". Прокуратура признала пострадавшим 41 человека, среди которых 35 работников СМИ, передали "Новости-Грузия".

Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что сегодня в квартирах организаторов акции против "Тбилиси прайда" проводятся обыски. В частности, обыски прошли у Гурама Палавандишвили и учредителя "Альт-инфо" Зураба Махарадзе. По словам его супруги, после завершения обыска в доме Зураба Махарадзе отвезли в отделение, передал "Интерпрессньюс".