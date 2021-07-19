Задержан подозреваемый в продаже наркотиков Лексо Лашкараве

19 июля 2021, 07:33

Житель Тбилиси задержан по подозрению в продаже героина оператору "ТВ-Пирвели" Лексо Лашкараве, сообщило МВД, не исключив, что Лашкарава умер от передозировки наркотиков.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 июля родственники оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкаравы нашли его мертвым в его доме. Журналист был сильно избит 5 июля во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси. Полиция начала расследование уголовного дела по статье о самоубийстве, а "ТВ-Пирвели" настояла на привлечении независимого эксперта для альтернативной экспертизы тела погибшего. 12 июля был задержан пятый подозреваемый в избиении Лашкаравы. 13 июля Лашкарава был похоронен в Тбилиси. 18 июля сотрудники СМИ сорвали выступление в парламенте Грузии главы МВД после того, как он выразил свое соболезнование в связи со смертью Лашкаравы.

Полицейские задержали в пригороде Тбилиси Поничала подозреваемого в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере. По данным следствия, он 10 июля в Поничала продал героин оператору телеканала "Пирвели" Лексо Лашкарава и его спутнику, передал вечером 18 июля на своем сайте грузинский "Первый канал".

В публикации уточняется, что задержанному может грозить от восьми до 20 лет лишения свободы.

При досмотре задержанного при нем были обнаружены семь упаковок наркотиков, он является жителем Поничала, передал в ночь на 19 июля "Sputnik Грузия". По делу о смерти Лашкаравы проводится экспертиза, которая устанавливает точную причину смерти. Исходя из предварительных данных химического анализа, МВД Грузии не исключает передозировки наркотиками, сказано в публикации.

Напомним, что с 1 по 5 июля в Тбилиси проходила "Неделя ЛГБТ", завершить которую планировалось "Маршем достоинства". 5 июля противники проведения гей-парада перекрыли проспект Руставели в Тбилиси и напали на журналистов, в результате пострадали 53 сотрудника СМИ. Организаторы "Марша достоинства" в итоге отказались от его проведения. Вечером 6 июля в Тбилиси прошла акция в поддержку пострадавших от насилия 5 июля, а поблизости проходила контракция противников ЛГБТ. Акции также переросли в столкновения, которые закончились задержаниями. После смерти Лексо Лашкаравы журналисты проводят в Грузии акции протеста. Так 14 июля в связи с его смертью четыре грузинских телеканала потребовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и наказания виновных в смерти Лашкаравы.