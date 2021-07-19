Президент Грузии помиловала украинских моряков перед визитом Зеленского

19 июля 2021, 12:14

Власти Грузии освободили украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, а также гражданина Грузии, бывшего сотрудника охраны Саакашвили Михаила Батурина, осужденных за незаконное пересечение границы Грузии. Самолет Зеленского вылетел в Батуми только после подтверждения информации об освобождении моряков, сообщил сегодня Михаил Саакашвили.

Украинские моряки, осужденные за незаконное пересечение территориальных вод Грузии, были освобождены, сообщила сегодня "Рустави 2" член "Единого национального движения" Хатиа Деканоидзе. Неделю назад они были приговорены судом в Батуми к четырем годам заключения, отметила политик.

Она подчеркнула, что власти Грузии освободили и украинских яхтсменов, и владельца яхты, гражданина Грузии Михаила Батурина. По ее словам, перед визитом президент Украины Владимира Зеленского в Грузию украинцам предложили помилование, однако бывший сотрудник госбезопасности и охраны Михаила Саакашвили Батурин должен был остаться остался в тюрьме. "Из-за преследования Саакашвили. Из-за политической несправедливости (...) Украинцы спасли нашего гражданина", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Деканоидзе на странице в Facebook.

Официальных комментариев по поводу помилования со стороны администрации президента Грузии не поступало, однако информацию подтвердил президент Украины. Об этом написал Владимир Зеленский в Twitter.

"С ноября 2020 года мы работали над освобождением украинских моряков Юрия Хомича и Владимира Дьяченко . Сегодня в Грузии они освобождены из тюрьмы. Я благодарен грузинской стороне за решение, которое соответствует нашему духу двустороннего стратегического партнерства", - написал Зеленский.

Яхта, на борту которой находились одесские моряки Владимир Дьяченко и Юрий Хомич, направлялась в Турцию. Судно принадлежит гражданину Грузии Михаилу Батурину. Он работал в охране Михаила Саакашвили, когда тот занимал пост президента Грузии. 14 июля суд в Батуми приговорил моряков к четырем годам лишения свободы по по обвинению в незаконном пересечении границы, 18 июля временный поверенный Грузии был вызван в МИД Украины, украинская стороны заявила, что решение суда несправедливо и не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства, сообщила в тот же день "Грузия Online".

Двум задержанным, Владимиру Дьяченко и Юрию Хомичу, было предложено помилование, но они отказались, поскольку не признавали себя виновными. Что касается гражданина Грузии Михаила Батурина, его собирались оставить в тюрьме, сообщил сегодня адвокат Бека Басилая. Он отметил, что помилование, подтверждает невиновность осужденных, сообщило сегодня издание Report.

Зеленский вылетел в Батуми только после подтверждения информации о помиловании, сообщил сегодня бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. "По моей информации, самолет президента Зеленского взлетел только после того, как пришло сообщение об освобождении украинцев, и президент ждал до последней минуты, пока это сообщение не было подтверждено украинским посольством в Киеве, только после этого дав добро на вылет", — привело слова Саакашвили "Новости Грузия". Саакашвили настаивал на освобождении украинских моряков и гражданина Грузии, отметив, что их преследование вызвано политическими причинами, отметило издание.