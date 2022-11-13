Конституционный суд Грузии отказался восстановить депутатские полномочия Нателашвили

13 ноября 2022, 01:48

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Лидер оппозиционной "Лейбористской партии" Шалва Нателашвили заявил, что парламент Грузии нарушил Конституцию, лишив его досрочно депутатского мандата, однако Конституционный суд отклонил его иск.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля парламент Грузии принял решение о досрочном прекращении полномочий нескольких депутатов, в том числе Шалвы Нателашвили, которого обвинили в систематических пропусках заседаний.

Конституционный суд Грузии отклонил иск бывшего депутата Шалвы Нателашвили, который считает, что парламент неконституционно прекратил его депутатские полномочия, информирует 12 ноября "Формула".

Решение по делу Нателашвили было оглашено от имени четырех судей Васила Роинишвили, Евы Гоциридзе, Георгия Тевдорашвили и Георгия Кверенчхиладзе.

"Все те, кто сегодня уверяют общественность, что в парламенте что-то делается для страны, являются политиками в кармане Иванишвили", - прокомментировал решение суда по делу Нателашвили один из лидеров лейбористов Георгий Гугава.

На парламентских выборах 2020 года "Лейбористская партия" получила один мандат, но ее лидер Шалва Нателашвили, обвиняя власти в фальсификации итогов, бойкотировал заседания парламента. 10 февраля текущего года он решил прекратить бойкот и присоединиться к работе.

В июне 2021 года парламент Грузии принял закон, согласно которому партия, не использующая хотя бы половину парламентских мандатов, не получает госфинансирование. Закон вступил в силу в феврале текущего года. Когда полномочия Нателашвили были прекращены, его партия, соответственно, потеряла финансирование. Политик заявил, что закон направлен против его партии.

Оппозиция не признала итоги парламентских выборов, состоявшихся 31 октября 2020 года, согласно которым партия "Грузинская мечта — Демократическое движение" получила возможность самостоятельно сформировать правительство. Акции протеста проводились в стране ежедневно в ноябре.