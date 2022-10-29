29 октября 2022, 05:35

Правозащитники обвинили кандидата в омбудсмены Грузии в исламофобии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Шесть неправительственных организации Грузии, которые занимаются защитой прав национальных и религиозных меньшинств, подписали письмо к депутата парламента в просьбой не поддерживать кандидатуру Тинатин Эрквания на пост омбудсмена. Правозащитники обвинили ее в исламофобии.

Как писал "Кавказский узел", срок полномочий народного защитника Грузии Нино Ломджария истекает 9 декабря. Новому омбудсмену необходимо заручиться поддержкой 90 депутатов парламента.

Несколько неправительственных организаций, которые специализируются на защите прав этнических и религиозных групп, обвинили кандидата в омбудсмены Грузии Тинатин Эрквания в исламофобии, пишут 28 октября "Новости-Грузия".

По данным правозащитников, Эрквания допускала неоднократно "бестактные и ненавистнические" заявления. Например, комментируя строительство мечети в Батуми, она заявила о пантюркизме, говоря о случаях убийства женщин в семьях, отметила, что чаще всего такое наблюдается на юге и востоке Грузии, где живут национальные меньшинства. Эрквания также призывала упразднить агентство по делам религии.

В заявлении представители НПО призвали депутатов не поддерживать кандидатуру Эрквания, высказали мнение, что избрание ее омбудсменом ухудшит положение национальных и религиозных меньшинств. При этом они заявили о готовности встретиться с кандидатом на пост народного защитника, чтобы обсудить с ней проблемные моменты, пишет "Грузия-онлайн".

Заявление подписали "Платформа солидарности", "Община солидарности", "Центр гражданского участия и активизма", "Общинный центр Иормуганло", "Молодежь за демократические перемены" и "Платформа Салами".

На должность омбудсмена Грузии в настоящее время претендуют 19 кандидатов. Одного из них примут на пост народного защитника депутаты при кворуме в 90 голосов сроком на шесть лет.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью. 

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

29 октября 2022, 06:31

29 октября 2022, 04:36

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