07 декабря 2022, 22:22



Тридцать четыре года назад, 7 декабря 1988 года, в Армении произошло разрушительное землетрясение, унесшее, по официальным данным, жизни 25 тысяч человек. За 30 секунд были практически уничтожены город Спитак, разрушили Ленинакан (сейчас Гюмри), Степанаван, Кировакан (сейчас Ванадзор). Всего от землетрясения пострадали 21 город и район Армении, а также 350 сел, 58 из них были полностью разрушены.

Геоданные

Землетрясение началось 7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту по местному времени и длилось всего 30 секунд.

Магнитуда по 12-балльной шкале Рихтера в эпицентре землетрясения ‑ Спитаке – его сила достигла 10 баллов, в Ленинакане – 9 баллов, Кировакане – 8 баллов. Село Налбанд, наиболее близкое к эпицентру землетрясения, полностью ушло под землю, серьезно пострадали еще более 340 деревень и 20 городов.

6-балльная зона землетрясения охватила значительную часть территории республики, подземные толчки ощущались в Ереване и Тбилиси.

Волна, вызванная землетрясением, обошла планету 2 раза и была зарегистрирована научными лабораториями в Европе, Азии, Америке и Австралии.

Число жертв

В результате стихии тогда погибли 25 тысяч человек, почти столько же получили ранения. 514 тысяч человек лишились крова.

По статистике Красного Креста, опубликованной в 2001 году, во время Спитакского землетрясения погибло 25 тысяч человек, примерно 40 тысяч были извлечены из-под развалин, 32 тысячи получили медицинскую помощь. В спасательных и восстановительных работах участвовали около 600 добровольцев от Красного Креста, 50 отрядов занимались эвакуацией пострадавших, в течение 10 дней донорскую кровь сдали 135 тысяч человек.

Спитакское землетрясение унесло жизни каждого третьего, в то время как в Японии при землетрясении той же силы погиб одного из трех тысяч человек. Более 120 тысяч человек были эвакуированы в здравницы страны, около 70 тысяч самостоятельно выехали из зоны бедствия.

Разрушения

Стихия нанесла удар по северу Армении, охватив около 40% ее территории.

Было уничтожено, по данным, которые привел в 2021 году Информационно-аналитический центр VERELQ , 17% от всего жилого фонда республики. Были разрушены 277 школ, 245 детских дошкольных учреждений, 250 объектов здравоохранения, 324 клуба и дома культуры. Перестали функционировать более 170 промышленных предприятий, около 82 тысяч рабочих потеряли свои места. Существенно пострадали 209 совхозов и 90 колхозов. Общий ущерб от землетрясения оценивался в $14 млрд. (в ценах 1989 года) без учета затрат на спасательные и восстановительные работы.

Сильнее всего пострадал город Спитак, где погибло около 50% жителей (9732 человек), были ранены 1280 человек, остались без крова 8,7 тысяч человек. Из 433 жилых домов здесь полностью было разрушено 274.

В Ленинакане (Гюмри) с населением 232 тысяч человек, под руинами погибло около 10 тысяч человек, получили ранения 4430, остались без крова 180 тысяч человек. Подлежало сносу 70% государственного жилищного фонда и 18,7% частных домов, полностью было разрушено 90% двенадцатиэтажных и девятиэтажных, 10% – пятиэтажных зданий.

Военные первыми пришли на помощь

В первые часы после землетрясения в Армении на помощь пострадавшим пришли подразделения Вооруженных Сил и пограничники. Военные вертолеты поднялись в воздух, чтобы в ходе облетов оценить масштабы разрушений.

Самолет министерства обороны СССР бригадой из 98 высококвалифицированных медиков и военно-полевых хирургов во главе с министром здравоохранения СССР Евгением Чазовым и лекарствами вылетел из аэропорта "Внуково" в тот же день.

Была создана Комиссия по ликвидации последствий трагедии во главе с председателем Совета Министров СССР Н.И. Рыжковым.

Основная помощь начала приходить только на третьи сутки после катастрофы – 9 декабря 1988 года в аэропорты Еревана и Ленинакана начали прибывать самолеты с грузом медикаментов, донорской крови, медицинского оборудования, одежды и продовольствия не только из Советского Союза, но и из многих других стран. Через несколько дней служба тыла Вооруженных Сил развернула 50 тысяч палаток, несколько десятков полевых кухонь для пострадавших.

10 декабря 1988 года Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев вместе с женой прилетели в Ленинакан, прервав официальный визит в США.

Всего в спасательных работах, помимо добровольцев, принимали участие свыше 20 тысяч солдат и офицеров, на расчистке завалов использовалось более трех тысяч единиц военной техники. Позже, 6 декабря 2015 года, в знак благодарности в Спитаке был открыт памятник советским воинам, принимавшим участие в ликвидации последствий землетрясения в Армении.

По всей стране активно проводился сбор гуманитарной помощи. Только на счет № 700412 (всесоюзный фонд Армении) за 100 дней его существования было перечислено свыше 1.374 млрд рублей.

Для восстановительных работ в Армению приехали 45 тысяч строителей. До 1992 года было построено 500 тысяч квадратных метров жилья и объектов социального назначения. После распада СССР программа восстановительных работ была приостановлена.

В Ширакской, Лорийской и Арагацотнской областях – 7219 временных построек, там живут около 25 тысяч человек. В Ширакской, Лорийской и Арагацотнской областях – 7219 временных построек, там живут около 25 тысяч человек.

Правительство объявило о выделении средств для решения их жилищного вопроса. Остро стоит вопрос тех, кто оказался во временном жилье по разным обстоятельствам – семья разрослась или продал квартиру для лечения, задолжал банку ....

Помощь оказали 111 государств

В пострадавшую Армению прибывали врачи и спасатели со всего мира. В Ереване и Ленинакане приземлялись самолеты с грузом медикаментов, донорской крови, медицинского оборудования, одежды и продовольствия.. Гуманитарную помощь оказали 111 государств со всех континентов. На 10 мая 1989 года помощь Армянской ССР поступила на сумму свыше $ 550 млн, в том числе из Италии — $ 94,8 млн, ФРГ — $ 84,2 млн, США — $ 41,6 млн, Великобритании — $ 38 млн, Франции — $ 27,9 млн.

Общее число иностранных специалистов, принявших участие в спасательных работах в Армении, составило свыше 3,6 тысяч человек, включая полторы тысячи спасателей из 26 иностранных государств и около 500 врачей из 16 стран.

Последствия послужили созданию организаций по спасению в чрезвычайных ситуациях

Трагические события послужили началом создания в Армении и других республиках СССР системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В 1989 году была образована Государственная Комиссия Совета Министров СССР по чрезвычайным ситуациям, а после 1991 года — МЧС России.

Опыт проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ при ликвидации последствий этого катастрофического землетрясения показали необходимость международных договорённостей по оказанию помощи пострадавшему населению, по разработке чётких правил координации действий медицинских и спасательных формирований. Для этого в декабре 2018 года в Ереване были проведены в международные учениях «Ликвидация медико-санитарных последствий землетрясения».



В 1991 году Генеральной Ассамблеей ООН резолюцей 46/182 было создано Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН), или the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.

Расследования причин такого большого числа жертв при землетрясении позволили разработать систему архитектурно-конструктивных и инженер­ных решений сейсмостойкости зданий.

В Армении еще существует понятие «зона бедствия»

В связи с последствиями землетрясения в Армении реализовывались различные государственные проекты, в том числе связанные с обеспечением пострадавших от землетрясения семей жильем. До 2008 года жилье получили 60 тысяч пострадавших от землетрясения семей, с 2008 по 2017 год по государственной программе были обеспечены жильем 4839 семей. На этом государство объявило, что завершило программу по обеспечению жильем городских семей, пострадавших от последствий землятресения, хотя даже на тот момент было известно о более 500 семьях, которые проживали в сельской местности во времянках.

В декабре 2018 года правительство Армении заверило, что пострадавшие от землетрясения 1988 года получат жилье к 2020 году. В 2019 году рабочая группа при правительстве провела инвентаризацию временных построек в зоне Спитакского землетрясения. В Ширакской, Лорийской и Арагацотнской областях насчитывалось 7219 временных построек, в которых жили около 25 тысяч человек.

26 июля 2019 года власти, сообщили, что 453 семьи пострадавших решено переселить из временных построек в новое жилье. На эти цели планировалось направить токоло 6,3 млн долларов, объявил тогда Никол Пашинян. Но реализации помешали пандемия и вооруженный конфликт осенью 2020 года.

Деньги, которые государство решило выделить для пострадавших от землетрясения, не решает проблему "зоны бедствия" в Гюмри, поскольку 453 семьи, которым власти решили помочь, живут в сельских общинах.

"Некоторую активность" проявляли фонды и НПО, в том числе "Ширак-центр", который в 2019 году с помощью спонсоров выдал 10 квартир жильцам времянок. До 2019 года "Ширак-центр" на средства спонсоров купил жильцам времянок около 170 квартир с единственным условием для жильцов – это снос домика. Таким образом, по мнению руководителя "Ширак-центра" Ваана Тумасяна, Гюмри постепенно может избавиться от времянок.

Среди этих времянок есть и такие, которые установлены на территориях собственных земельных участков. По так называемом "Репинском городке" времянок, расположенном в центре города, в котором живут не только пострадавшие от Спитакского землетрясения, но и люди, по разным причинам потерявшие жилье.

Среди этих семей есть те, кто потерял во время землетрясения жилье, но до сих пор не получил компенсации. Есть семьи, которые не смогли собрать пакет документов и не попали в список нуждающихся в жилье. Есть семьи, которые не пришли с властями к согласию по вопросу собственности утраченного жилья или потеряли не государственную квартиру, а частную, и их не включили в список пострадавших, которым положена компенсация, В отдельную категорию входят семьи, которым компенсировали утрату жилья частично: государство предоставило им жилье, но без учета числа членов семьи.

Жертвам катастрофы посящены песни и фильмы

В 1989 году французский певец с армянского происхождения написал Шарль Азнавур и Жорж Гарваренц написали песню Pour toi Arménie (Для тебя, Армения). Были проданы блее миллиона пластинок с записью, песни, все средства от продажи пошли в фонд помощи пострадавшим.

8 июля 1989 года в Metropolis Studios в Лондоне для записи благотворительного проекта, прошел благотворительный концерт и запись альбома Rock Aid Armenia, доходы от которого пошли в пользу пострадавших от землетрясения.

В 2008 году вышла книга «Колокол памяти». В ней собраны документы и воспоминания о трагедии на русском и армянском языках.

7 декабря 2008 года в центре Гюмри был установлен памятник «Жертвам безвинным, сердцам милосердным». Он был создан на собранные общественные средства уроженцем одного из пострадавших городов Фридом Согояном и его сыновьями-скульпторами Ваге и Микаэлем.

О событиях в Армении сняты художественные и документальные фильмы «Землетрясение» (2016) режиссёра Сарика Андреасяна, «Спитак» (2018) режиссёра Александра Котта, «Армения: Семь дней ада» (1989) ТО «Экран».