Канатные дороги закрыты на курорте "Эльбрус"

06 декабря 2022, 10:07

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Работа канатных дорог на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии остановлена в связи проведением технических работ, сообщила администрация курорта.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 ноября администрация курорта "Эльбрус" предупредила, что 6 ноября канатные дороги работать не будут.

На курорте "Эльбрус" оборудованы три канатные дороги: Азау - Кругозор (2350 м - 3000 м), Кругозор - Мир (3000 м - 3500 м) и Мир - Гарабаши (3500 м - 3847 м). Высота станции Гарабаши рекордная, станция занесена в Книгу рекордов России, говорится в информации на сайте курорта.

На курорте "Эльбрус" сегодня не работают канатные дороги, сообщила администрация курорта. "Сегодня 6 декабря, вторник. Канатные дороги курорта "Эльбрус" не работают в связи с проведением технического обслуживания", – сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале курорта.

Напомним, в текущем году горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" начался 19 ноября. На новогодние праздники туристы забронировали почти 100% номерного фонда курорта, ожидается, что загрузка в сезоне увеличится на 15% по сравнению с прошлым годом.

"Кавказский узел" также писал, что после того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри своей страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии. При этом отдыхающие там туристы жаловались на очереди на подъемники и пробки по дорогах.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте. Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

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