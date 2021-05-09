Пользователи соцсети предложили наказывать альпинистов за восхождение на Эльбрус без регистрации

09 мая 2021, 21:49

Спасатели эвакуировали с Эльбруса незарегистрированную альпинистку-одиночку, получившую травмы при восхождении. Альпинистов, которые не сочли нужным зарегистрироваться при планировании восхождения, нужно штрафовать, прокомментировали инцидент пользователи Instagram.

На Эльбрусе спасена альпинистка-одиночка из города Минусинск

Спасательная операция по эвакуации с Эльбруса альпинистки из Красноярского края, получившей травмы при восхождении, прошла вечером 8 мая. К спасателям поступила информация о том, что на высоте 5300 метров на горе Эльбрус незарегистрированная альпинистка-одиночка из города Минусинск сорвалась и получила травму. На помощь вышли восемь спасателей и две единицы техники. Спасатели эвакуировали альпинистку с ушибами и травмами конечностей на поляну "Азау", где передали сотрудникам скорой помощи, спасательная операция завершилась в 21:40 мск, сообщается в размещенной сегодня на странице Эльбрусского поисково-спасательного отряда в Instagram информации.

Здесь же опубликовано видео эвакуации альпинистки. На нем видно, как пять спасателей везут женщину вниз по склону, один из спасателей идет впереди, четверо сзади, удерживая импровизированные сани.

Руководитель детско-юношеского туристического клуба "Пилигрим" в Минусинске Николай Васильев отметил, что, по его данным, в майские праздники восхождение на Эльбрус планировали около 50 туристов из Красноярского края. При этом он не удивлен, что жительница Минусинска пошла на вершину самостоятельно. "У нас в Минусинске вообще старички активные, кто-то ездит в Индию, покоряет вершины Непала", - процитировало сегодня слова Васильева издание NGS24.

Это уже как минимум четвертая спасательная операция на Эльбрусе в мае. "Кавказский узел" писал, что 1 мая альпинист-одиночка сорвался и получил травму на высоте пяти тысяч метров. 3 мая были обнаружены тела туристки и гида, которых спасатели искали с 23 апреля. 6 мая спасатели эвакуировали с высоты 4800 метров ставропольского альпиниста с признаками горной болезни.

Комментаторы раскритиковали безответственных альпинистов

Сообщение Эльбрусского поисково-спасательного отряда в Instagram о спасательной операции на Эльбрусе 8 мая набрала к 21:30 мск 9 мая 2894 просмотра и 45 комментариев. Комментаторы обратили внимание на то, что альпинистка, которой на помощь вышли спасатели, не зарегистрировалась в МЧС.

"Спасибо огромное спасателям за их труд! Когда же до людей дойдёт, что их не просто так просят регистрироваться?! И себе проблемы создают и спасателям! Хорошо, что всё обошлось", - написала nata_76ak. "Мда, феерическая безответственность. Хорошо, хоть жива осталась", - отметил aleksandr__grebenshchikov. "Это же так сложно... зарегистрироваться", - сыронизировал пользователь pobedv.

Часть комментаторов предложила ввести штрафы для незарегистрированных альпинистов, которых вынуждены снимать с Эльбруса спасатели. "Бейте таких рублем за их беспечность. Вот не жалко. Хоть убейте меня. А ребятам терпения", - написал tapp_ami. "Надо просто ввести огромные штрафы за незарегистрированных, к которым выезжают спасатели", - отметила darya_15_02.

Спасателям в мае не раз приходилось выходить на помощь альпинистам, напомнили пользователи. "Не устаю удивляться мужеству и отваге спасателей, то горнолыжников вытаскивают из расщелин, то альпинистов снимают с высот. Низкий поклон", - написала sneganavolkova111. "Вы, наверное, думаете - это очень легко на такой горе кого-либо найти? Это КОЛОССАЛЬНЫЙ труд", - подчеркнул endru_berrimor_07.

МЧС по Кабардино-Балкарии регулярно предупреждает о необходимости регистрации. "В целях обеспечения безопасности туристов и оказания в случае необходимости своевременной квалифицированной помощи рекомендуем туристским группам и отдельным туристам информировать о своих маршрутах", - говорится в сообщении ведомства в Instagram от 3 мая. Спасатели отметили, что регистрация возможна через сайт ведомства, на котором для этого создана специальная вкладка. По данным на 3 мая, в горах Кабардино-Балкарии было зарегистрировано 48 туристских групп – 416 человек, указано в сообщении.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус — патриарх Кавказских гор", опубликованной на "Кавказском узле".