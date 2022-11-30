Перебои в работе канаток "Эльбруса" вызвали недовольство туристов

30 ноября 2022, 15:21

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Канатные дороги на "Эльбрусе" возобновили работу после однодневного перерыва, но 6 декабря вновь будут закрыты на техобслуживание, сообщила администрация курорта. Пользователи Telegram выразили недовольство перебоями в работе канаток и условиями возврата денег за оплаченные дни.

Как писал "Кавказский узел", 27 ноября администрация "Эльбруса" предупредила, что 29 ноября в связи с проведением технического обслуживания канатные дороги «Эльбруса» работать не будут.

На курорте "Эльбрус" оборудованы три канатные дороги: Азау - Кругозор (2350 м. - 3000 м.), Кругозор - Мир (3000 м. - 3500 м.) и Мир - Гарабаши (3500 м. - 3847 м.). Высота станции Гарабаши рекордная, станция занесена в Книгу рекордов России, говорится в информации на сайте курорта.

Сегодня на курорте работают все три канатные дороги, возобновившие работу после перерыва, сообщила администрация "Эльбруса" в своем телеграм-канале. Ранее, 29 ноября, администрация курорта подтвердила в телеграм-канале, что канатные дороги не работают в связи с техническим обслуживанием.

Аналогичный перерыв в работе канаток намечен на 6 декабря. "6 декабря в связи с проведением технического обслуживания канатные дороги курорта «Эльбрус» работать не будут", - говорится в публикации в телеграм-канале и на сайте курорта.

К 15.20 мск под анонсом в телеграм-канале размещено 26 комментариев. Авторы некоторых из них выразили недовольство перебоями в работе канатных дорог.

"Вчера только купил билет на 6 декабря, и тут новость такая", - посетовал, в частности, пользователь с ником name name. "Да вы чего, мы приезжаем 6 декабря как раз", - упрекнул администрацию курорта Константин. "Если приобретён ски-пасс, возврат осуществляется?" – поинтересовался Алексей Изотов. "У меня тот же вопрос, у нас десять дней, и один день вы у нас отняли, возврат за него будет?" – написал Константин.

"Если не было активации на турникете, то да. 10 дней можно использовать в течение сезона вразбивку", - ответил представитель администрации курорта. "Мы уезжаем уже 16 [декабря], я никак не смогу его еще раз использовать", - отреагировал Константин. "Пока работает одна трасса, ски-пасс стоит 1600₽, посчитайте, может быть, вам выгоднее сдать ски-пасс до активации и каждое утро просто покупать ски-пасс «промо». Активированный ски-пасс вернуть нельзя", - сообщил в ответ представитель курорта.

В этом году горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" начался 19 ноября, на нем открыта пока лишь одна трасса: Гарабаши – Мир. На новогодние праздники туристы забронировали почти 100% номерного фонда курорта, ожидается, что загрузка в сезоне увеличится на 15% по сравнению с прошлым годом, сообщили в компании "Кавказ.РФ".

Пользователь с ником Evgeny обратил внимание на регулярность техобслуживания канаток. "Пока вроде как каждый вторник ТО. Видимо, из-за того, что работает одна трасса, а она требует еженедельного обслуживания", - написал он. "Лучше бы по понедельникам сделали", - поделился в ответ мнением AFL525.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте.

Напомним, после того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри своей страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии. При этом отдыхающие там туристы жаловались на очереди на подъемники и пробки по дорогах.

Возможности размещения транспортных средств на горнолыжном курорте "Эльбрус" вблизи мест катания также ограничены. В январе 2022 года из-за нехватки мест в новогодние праздники власти Кабардино-Балкарии подготовили в Приэльбрусье пять дополнительных автопарковок на 2000 мест, от них туристы могли доехать до мест отдыха на бесплатном транспорте. Однако в период новогодних каникул на автодороге Прохладный - Баксан - Азау скапливалось множество машин, и случались заторы.

7 июня правительство Кабардино-Балкарии сообщило, что на курорте "Эльбрус" началось строительство парковки на 800 мест, открыть ее планируется в декабре.

Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

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