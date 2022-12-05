Число погибших в Дагестане тюленей превысило 2,5 тысячи

05 декабря 2022, 05:38

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Тела мертвых тюленей находят в разных местах в районе Махачкалы, больше всего их между речками Сулак и Шуринка, сообщило Минприроды Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря управление Росрыболовства сообщило, что на берегу Каспийского моря в Махачкале найдены не менее 650 мертвых тюленей, но число погибших животных может быть больше. Специалисты приступили к выяснению причины гибели тюленей. Животные могли погибнуть из-за выброса природного газа, отметил сотрудник Росрыболовства. По данным Минприроды Дагестана, массовая гибель тюленей произошла по естественным причинам. Тем временем число мертвых животных достигло 1700.

Число погибших тюленей, чьи тела были найдены на побережье Каспийского моря, превысило 2,5 тысячи. Об этом 4 декабря сообщило в телеграм-канале Минприроды Дагестана.

По данным ведомства, тела погибших животных найдены в разных местах, однако больше всего их в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка. При этом Минприроды уточняет, что причины гибели тюленей "будут установлены после проведения лабораторных исследований патологического материала мертвых животных".

Напомним, что в мае 2021 года на побережье около Махачкалы и Дербента также было найдено множество погибших краснокнижных каспийских нерп. По данным Федерального агентства по рыболовству, причиной гибели 90% тюленей стала асфиксия из-за выброса природного газа, еще 10% погибли от рук браконьеров.

В декабре 2020 года на побережье Каспийского моря от Махачкалы до Дербента также были обнаружены около 300 мертвых тюленей. Росрыболовство тогда исключило версию их гибели от интоксикации тяжелыми металлами. В связи с версией о гибели животных от инфекции в дагестанское управление Россельхознадзора была направлена просьба принять решение об утилизации трупов животных. Однако ведомство заявило, что этим должны заниматься ветеринарные службы муниципалитетов, на территории которых были обнаружены мертвые животные. В Каспийском природоохранном центре, в свою очередь, указали на отсутствие крематора для утилизации тел животных.

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