Минприроды назвало естественной массовую гибель тюленей в Дагестане

04 декабря 2022, 15:25

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Массовая гибель тюленей около Махачкалы не связана с отравлением тяжелыми металлами или пестицидами, она произошла по естественным причинам, заявило Минприроды Дагестана. Версия о браконьерстве также не подтвердилась, сообщили в Каспийском природоохранном центре.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря управление Росрыболовства сообщило, что на берегу Каспийского моря в Махачкале найдены не менее 650 мертвых тюленей, но число погибших животных может быть больше. Специалисты приступили к выяснению причины гибели тюленей. Животные могли погибнуть из-за выброса природного газа, отметил сотрудник Росрыболовства.

В мае 2021 года на побережье около Махачкалы и Дербента также было найдено множество погибших краснокнижных каспийских нерп. По данным Федерального агентства по рыболовству, причиной гибели 90% тюленей стала асфиксия из-за выброса природного газа, еще 10% погибли от рук браконьеров.

Массовая гибель тюленей объясняется "естественными факторами", версия об интоксикации животных тяжелыми металлами или пестицидами не подтвердилась, заявило Минприроды Дагестана.

По данным ведомства, специалисты провели бактериальный анализ и вирусологические исследования и отправили материалы в лаборатории Москвы и Астрахани. При этом гибель нескольких сотен тюленей не может критично повлиять на их популяцию, поскольку численность каспийской нерпы стабильна и составляет от 270 тысяч до 300 тысяч особей, пишет сегодня РИА Новости.

При этом, по данным руководителя Каспийского природоохранного центра Заура Гапизова, число мертвых тюленей достигло 1700, но все они погибли примерно две недели назад. Признаков насильственной смерти и остатков рыболовных сетей не обнаружено, информирует агентство.

Напомним, в декабре 2020 года на побережье Каспийского моря от Махачкалы до Дербента также были обнаружены около 300 мертвых тюленей. Росрыболовство тогда исключило версию их гибели от интоксикации тяжелыми металлами. В связи с версией о гибели животных от инфекции в дагестанское управление Россельхознадзора была направлена просьба принять решение об утилизации трупов животных. Однако ведомство заявило, что этим должны заниматься ветеринарные службы муниципалитетов, на территории которых были обнаружены мертвые животные. В Каспийском природоохранном центре, в свою очередь, указали на отсутствие крематора для утилизации тел животных.

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