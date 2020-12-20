Нападение собак на женщину в Нальчике возобновило дискуссию о бездомных животных

20 декабря 2020, 21:26

Кадры нападения бродячих собак на женщину в парке Нальчика вызвали бурное обсуждение пользователей соцсети Instagram. Многие из них заявили о том, что стаи бездомных животных свободно перемещаются по городу и нападают на людей, в том числе на детей, а также упрекнули власти в отсутствии реакции.

Как информировал "Кавказский узел", в мае 2019 года в Нальчике стартовал пилотный проект по отлову, стерилизации и вакцинации бродячих собак. По данным зоозащитников, в Кабардино-Балкарии от 10 до 15 тысяч бездомных животных, при этом в Нальчике их почти четыре тысячи. Пользователи социальных сетей заявили о частых случаях нападения собак на людей и призвали распространить проект на территорию всей республики.

За первое полугодие 2019 года, по данным Роспотребнадзора, почти 1300 человек обратились в Кабардино-Балкарии за медицинской помощью после укусов бродячих животных. Жители Нальчика тогда указали на бездействие местных властей в решении проблемы с бездомными собаками.

Инцидент с нападением бродячих собак произошел в городском парке Нальчика. На видео, опубликованном сегодня на странице yugmbk.media в Instagram, видно, что одна из собак резко бросается на автора ролика, которым оказалась местная жительница. Далее к нападению присоединяются еще несколько псов.

"Обошлось без жертв — на крики пострадавшей прибежал мужчина и отогнал животных", — говорится в описании к видео.

Также отмечается, что проблема бродячих собак, по словам жителей республики, "становится все острее". "Бездомные псы собираются в стаи возле школ, детских площадок и других общественных мест", — говорится в сообщении.

Записи с нападением собак в парке Нальчика предшествует другое видео. На нем около десяти собак бродят по площади и лают. Это видео сопровождено надписью следующего содержания: "Внимание, уютная городская среда в действии, только людям тут нет места". Когда и где была сделана запись, не указано.

Ролик с бездомными животными также был опубликован на странице паблика patriot_kbr в Instagram и вызвал бурную реакцию пользователей. Так, по состоянию на 21.20 мск, он собрал 83 200 просмотров и 1 157 комментариев. Многие из комментаторов посетовали на большое количество агрессивных бродячих собак в Нальчике.

"Очень много собак везде по городу, дети боятся выходить на прогулку даже с взрослыми!" — возмутилась подписчица kushtau07.

"Мой сын не может прийти домой после уроков один из-за таких собак. Школа от нас недалеко, но приходится отпрашиваться с работы и забирать", — написала donchik0512.

"Около гимназии №14 стая набросилась на моего сына — ученика первого класса. Он, бедный, теперь всех собак боится", — посетовала kishevamadina77.

Некоторые из пользователей считают, что проблема бродячих собак связана с отсутствием в городе приютов. "На днях стая собак была, прям, на территории садика. Я очень люблю животных и считаю, что для них надо создавать нормальные условия. Но иногда, правда, страшно становится. Они, бедные, от голода и холода звереют. А вопрос с приютом для животных так и не решили", — отметила подписчица под ником bellakimnaras.

Также пользователи соцсети утверждают, что нападения бездомных собак на людей происходят и в других районах Кабардино-Балкарии.

"Та же проблема и в Прохладном. Должны же быть какие-то действия от руководства республики!" — высказалась

elenadidenko03.

"В Терском районе стая диких собак загрызла около десятка овец. Приходят прямо во двор ночью. Собаки живут в лесу. Люди говорят, что они уже как волки стали, умные, и охотники не могут их поймать", — написал пользователь под ником bond_070707.

"На днях моя дочь возвращалась домой, когда на неё напали собаки, в Александровке. На следующий день я сама отвела ребёнка в школу, так как боялась её отпускать. Собак это не остановило, на нас напало пять-шесть животных, теперь ходим в обход через дворы", — сообщила mara_sever_.

"Кавказский узел" не может подтвердить достоверность информации, распространенной пользователями Instagram в комментариях. По состоянию на 21.25 мск, на сайте и страницах в социальных сетях главного управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии нет реакции на сообщения о нападении бродячих собак на женщину в городском парке Нальчика.

Как сообщалось, 13 февраля в поселке Залукокоаже мужчина ранил малолетнюю девочку, пытаясь разогнать стаю бродячих собак. Этот инцидент возобновил дискуссию о бездомных животных в Кабардино-Балкарии. Пользователи социальных сетей обвинили власти Кабардино-Балкарии в бездействии.