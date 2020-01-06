Пользователи Instagram призвали наказать участников издевательства над собакой в Нальчике

06 января 2020, 02:33

Волонтеры в Нальчике собрали средства на лечение собаки, в пасти которой живодеры взорвали петарду. Пользователи Instagram призвали найти и наказать виновных.

Сообщение о пострадавшей от взрыва петарды собаке опубликовано 5 января в группе "Верный друг Нальчик" в соцсети Instagram.

"Была подорвана собака на петарде. Люди, кто был рядом, не успели спасти собаку от трагедии, петарда взорвалась в пасти [...] Мы сразу отвезли овчарку в клинику, сделали предварительный рентген, нижняя челюсть сильно повреждена, вывихи верхней и нижней челюстей. Все, что смогли, это вправить... Дальше нужна специализированная помощь", - говорится в сообщении.

Снимки волонтеры направили в Москву, после чего объявили сбор средств на дорогу туда и лечение животного. При этом они сообщили, что собака бездомная, живет на предприятии. Позднее авторы публикации написали, что необходимая сумма денег собрана.

"Стоп сбор, ребята, сумма собрана. Низкий всем поклон", - написали они.

По данным на 02.33 мск сегодня, 6 января, публикация набрала 266 отметок "Нравится" и 141 комментарий.

Пользователи Instagram возмутились жестокостью людей. "Себе бы в пасть засунули петарды", - предложила tanjabatina2018.

"Вот это уже повод для организации против живодеров. Надо везде, по всему миру организовать митинги против живодеров", - написала ir.ina8158.

"Друзья, необходимо создавать петицию, собирать подписи: "Запретить петарды!" Это надо остановить! Иначе так и будут на части разрывать собак и кошек", - считает natashenka.love.

"И им дали просто так уйти?" - спрашивает murat_07reg.

"Все вернется им бумерангом", - считает russdolly.

Зоозащитники регулярно проводят в регионах Кавказа акции с требованием ужесточить наказание за насилие над животными. 16 ноября 2019 года около 20 человек приняли участие в пикете в Ростове-на-Дону. Они посетовали, что власти практически не помогают волонтерам.

20 октября 2019 года в Батайске Ростовской области 25 зоозащитников приняли участие во "Всероссийской акции в помощь и поддержку животных". Они посетовали, что в России до сих пор применяют для усыпления безнадзорных животных препарат "Адилин-Супер", который запрещен во многих странах мира.

22 ноября 2016 года Анапский городской суд запретил администрации Анапы и ООО "Служба Бася" отлавливать и убивать безнадзорных животных с применением препарата "Адилин-Супер" и его аналогов. В ноябре 2018 года мэрия Новочеркасска расторгла договор с подрядчиком на отлов животных, который использовал для эвтаназии животных аналогичный препарат.

Неоднократно выступали зоозащитники против контактных зоопарков и цирков. Потребовали закрыть их 9 ноября участники пикета в Махачкале.

Весной 2018 года зоозащитники заявили об участившихся случаях убийства безнадзорных животных в Ростовской области. В ноябре 2018 года Арбитражный суд Ростовской области согласился с тем, что взявший на себя обязательства по саночистке Новочеркасска предприниматель не выполнил условия контракта, использовал для эвтаназии животных препарат, который нельзя применять для этих целей, а также содержал животных в ненадлежащих условиях. 19 сентября предприниматель Сергей Черневский и ветеринар Иван Бражко признаны судом виновными и оштрафованы на 110 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.