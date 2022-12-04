Массовая гибель тюленей произошла в Дагестане

04 декабря 2022, 05:10

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На берегу Каспийского моря в Кировском районе Махачкалы найдены тела около 700 мертвых тюленей, специалисты выясняют причины их гибели.

Северо-Кавказское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству сообщило 3 декабря, что на берегу Каспийского моря были найдены тела мертвых тюленей.

По данным ведомства, погибшие животные были обнаружены в Кировском районе Махачкалы, между Нефтебазой и устьем реки Сулак. Всего найдено 650-700 тел тюленей. Однако инспекторы Росрыболовства считают, что погибших может быть больше.

Причины гибели животных пока не установлены, к сбору данных для их выяснения приступили специалисты Волжско-Каспийского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Тюлени могли погибнуть из-за выброса природного газа, который может вызвать гипоксию из-за снижения количества кислорода, и как следствие - угнетение центральной нервной системы, пишет "Фонтанка" со ссылкой на специалиста Росрыболовства.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в мае 2021 года появилась информация, что отряд московских и дагестанских ученых нашел на побережье близ Махачкалы множество погибших краснокнижных каспийских нерп. 17 мая того же года мертвых краснокнижных тюленей обнаружили на берегу Каспийского моря в Дербенте. Минприроды Дагестана попросило Росприроднадзор выяснить обстоятельства гибели тюленей. 18 мая прокуратура рапортовала о начале проверки по факту массовой гибели животных. По данным руководителя Федерального агентства по рыболовству Василия Соколова, причиной гибели 90% тюленей стала асфиксия из-за выброса природного газа, еще 10% погибли от рук браконьеров.

В декабре 2020 года на побережье Каспийского моря от Махачкалы до Дербента были обнаружены около 300 трупов тюленей. Росрыболовство исключило версию их гибели от интоксикации тяжелыми металлами. В связи с версией о гибели животных от инфекции в дагестанское управление Россельхознадзора была направлена просьба принять решение об утилизации трупов животных. Однако ведомство заявило, что этим должны заниматься ветеринарные службы муниципалитетов, на территории которых были обнаружены мертвые животные. В Каспийском природоохранном центре, в свою очередь, указали на отсутствие крематора для утилизации тел животных.

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