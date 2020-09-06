Многодневный пробег напомнил о достоинствах кабардинской породы лошадей

06 сентября 2020, 03:48

За десятидневным пробегом на лошадях кабардинской породы, которые ежедневно должны преодолевать дистанцию в 100 километров, следят международные судьи и представители "Книги рекордов Гиннесса" в России. Историки и конезаводчики отметили, что эта порода отличается особой выносливостью и скоростью, а такие соревнования важны для селекционной работы и популяризации адыгских традиций.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября в Кабардино-Балкарии начался пробег лошадей кабардинской породы "Черкесское дерби", который завершится 10 сентября. Всадникам предстоит преодолеть 1000 километров за 10 дней, то есть в день нужно проезжать 100 километров пути. Участие в пробеге принимают 11 заводчиков лошадей.

В мае 2017 года активисты создали объединение Шууей хасэ, чтобы заниматься возрождением черкесского наездничества. Цель объединения – сохранить кабардинскую породу лошадей и повысить престиж наездничества. Власти не принимают мер для сохранения кабардинской породы, при этом в работе Шууей хасэ готовы участвовать представители черкесской диаспоры, сказал руководитель организации Исмел Мизов.

О том, как проходит конный пробег в Кабардино-Балкарии, за которым наблюдают международные судьи, корреспонденту "Кавказского узла" рассказал 5 сентября один из организаторов мероприятия Исмель Мыз.

По его словам, каждое утро с 5.00 до 6.00 мск проводится медосмотр лошадей, после чего они стартуют. Вес всадника вместе с амуницией должен составлять от 75 до 90 кг. Возраст лошади - не моложе семи лет. В течение дня лошадь с всадником должны преодолеть 100 километров пути. Финишируют всадники в 18.00 мск.

«Черкесское дерби это научно-спортивное испытание кабардинской лошади. Потенциал кабардинской лошади можно раскрыть лишь на таких длинных дистанциях. С прохождением все большей и большей дистанции она только начинает разогреваться, чем она и уникальна. Например, арабская лошадь бодра в первый день, а со второго дня у нее силы убавляются. У кабардинской лошади, наоборот, бодрость наступает после трех дней похода», - рассказал Мыз.

В пробеге разрешается участвовать только лошадям кабардинской породы при наличии паспортов, выданных Всероссийским научно-исследовательским институтом коневодства. За соревнованиями следят представители "Книги рекордов России", так как подобные расстояния верхом преодолевают впервые, говорится в репортаже о дерби на Youtube-канале "Патриот КБР".

При этом он отметил, что пробег - это испытание и для всадников. "Конечно, это испытание не только для лошадей, но и для всадников, ибо каждый день проводить в седле с шести утра до шести вечера – это колоссальная нагрузка. Это очень и очень трудно. Не каждый сможет десять дней подряд ездить верхом. И не просто ездить, а стоять на стременах", - отметил Мыз.

Что касается целей мероприятия, то, по его словам, главная из них - доказать, что кабардинская порода лошадей самая выносливая. «И если все пройдет успешно, кабардинская лошадь будет признана самой выносливой в мире. И этот факт будет зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса», - отметил Мыз.

По его словам, такого рода соревнования никем ранее не проводились. "Ежедневно, в течение десяти дней лошади должны преодолевать 100 км за 12 часов. Такого результата ни у кого нет. Поэтому данное соревнование-испытание претендует на два мировых рекорда", - рассказал он.

Организатор мероприятия отметил, что после прохождения половины дистанции лошади чувствуют себя хорошо, несмотря на то, что соревнования проходят в экстремальных условиях - при жаре от 30 до 35 градусов.

Мыз сообщил, что самому взрослому всаднику дерби Замиру Зухову 58 лет. Он успешно преодолевает каждый день 100 км пути. Зухов является профессиональным тренером по дистанционным конным пробегам.

Конные переходы, организованные черкесской организацией "Хасэ всадников", проводятся, как правило, дважды в год - в память о жертвах Кавказской войны и в другие памятные даты. Они привлекают молодежь тем, что обеспечивают передачу культурной традиции от старших поколений, дают чувство единства и солидарности и выполняют функции консолидации людей разных возрастов, говорится в материале старшего научного сотрудника Центра цивилизационных и региональных исследований РАН Наимы Нефляшевой ""Конь и всадник". Мужские союзы против радикализации", подготовленном для "Кавказского узла".

Подобные дерби важны для селекционной работы

Известный в Кабардино-Балкарии конезаводчик и общественный деятель Ибрагим Яганов считает соревнования полезными для последующей селекционной работы.

"В дерби задействованы жеребцы, которые потом будут использоваться в селекционных работах. Они будут в табунах с племенными конематками", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Яганов также отметил, что пробег проводится, в том числе, с научными целями, в частности, испытываются новые жеребцы-производители.

Один из конезаводов, где разводят лошадей кабардинской породы - конезавод Малкинский. "С двух лет мы начинаем их обучать и готовим их для пробегов. А после пяти-шести лет они начинают уже выступать на дальние дистанции", - цитирует "ТВ Центр" бригадира конезавода Амура Тлеушева. По словам директора конезавода Азнаура Тухужева, для того, чтобы не происходило смешивание крови, пасут маток кабардинской породы в высокогорье.

Ибрагим Яганов, по его словам, является членом Международная ассоциации любителей кабардинской породы лошадей, которая была создана в Германии и в которую входят представители девяти стран. Руководит Ассоциацией гражданин Германии Тобиас Кноу.

Яганов сообщил, что аукционов по продаже лошадей кабардинской породы пока не было. На рынке кабардинские скакуны стоят от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от возраста и степени подготовки. Основным покупателем их является Германия, откуда лошади расходятся по всей Европе – во Францию, Австрию, Польшу.

«Такое дерби вообще в мире организовано первый раз. Меня спрашивают, будет ли оно удачным, дойдут ли лошади до финиша. Я отвечаю: "Это неважно". Важно то, что мы начали это дело. Мы его будем проводить ежегодно. Сейчас пока ни условия подготовки всадников, ни условия подготовки лошадей неизвестны. Но года через три мы получим спортсменов, которые уже будут профессионалами, и лошадей, которые в этом дерби будут себя чувствовать хорошо. Сейчас пока нет опытных всадников, которые бы принимали участие в таких длительных походах, нет опытных лошадей. Это только начало», - сказал Яганов.

По его словам, за соревнованиями наблюдают сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института коневодства, присутствуют также представители Федерации конного спорта.

Кабардинская порода - оптимальное сочетание выносливости и резвости

Как сообщил кандидат исторических наук Асланбек Марзей, кабардинская порода лошадей исторически была создана для дальних переходов и для войны. "На войне, как известно, в тактике черкесской нужны были такие качества, как скорость и выносливость", - заявил он на видео, опубликованном в аккаунте в соцсети Facebook сотрудницы ПЦ "Мемориал" Ольги Бегретовой.

"Им (черкесским всадникам) приходилось вторгаться за кордонную линию, и на 120-200 верст вглубь проходить, и в том же время, чтобы уйти от погони, чтобы их не перехватили, они делали в течение суток 600 километров. 700 километров. Это были серьезные нагрузки", - отметил он.

Марзей назвал кабардинскую породу "оптимальным сочетанием выносливости и резвости". "Кабардинская лошадь, если ее не нагружать, если она будет стоять постоянно в конюшне, если ее просто кормить и делать легкие прогулки - от этого будет вред для лошади. Природа этой лошади требует нагрузок", - отметил он.

"Такие переходы, стокилометровые в сутки, допустим, или конные переходы, или скачки на большие дистанции должны подразумевать специальную подготовку и всадника, и лошади", - прокомментировал Марзей соревнования, добавив, что такие условия нужны и для селекции этих лошадей.

Важно, что эту породу продолжают ценить на родине

Дерби стартовало с расположенного в пригороде Нальчика селения Нартан, где находится конюшня Яганова. Конники едут до селения Урвань, потом по полям обратно, делая круг в 25 километров - и так четыре раза в день. После каждого круга лошадям дают отдохнуть, кроме того, их осматривают ветеринары.

На пятый день дерби из 11 стартовавших лошадей осталось пять. Они чувствуют себя хорошо. Одна из лошадей сошла с дистанции потому, что захромала, у другой диагностировали аритмию. Еще две лошади в порядке, но у всадников заболели спины.

Основным инициатором и спонсором конного пробега является Фонд кабардинской лошади, который создал и спонсирует Артур Сибеков.

«Фонд Кабардинской Лошади» (ФКЛ) – это некоммерческая организация без членства, существующая на добровольные взносы. Призванием ФКЛ является сохранение лошадей кабардинской породы, развитие наследия черкесской истории, культуры и искусства, спортивного воспитания, пропаганды здорового образа жизни и уважения к окружающей живой природе. Фонд планирует проводить на регулярной основе конно-спортивные мероприятия, такие, как пробеги на дальние дистанции, конные переходы, конный биатлон, джигитовка и др., исследования генетики кабардинской породы лошадей и составление генетического паспорта породы, содействие в обновлении племенной книги породы, говорится на сайте ФКЛ.

За соревнованиями наблюдает кинорежиссер Анзор Емкуж, постановщик фильма «Невиновен».

"Кабардинская порода лошадей зарекомендовала себя очень давно не только как преданное человеку животное, но и как самая выносливая на дальних дистанциях. Она также ценится во всем мире как скаковая [...] Очень важно то, что и сегодня эту породу лошади на ее родине продолжают ценить. Даже на фоне быстро развивающегося в плане техники и средств передвижения современного мира. Значит, любовь к этой породе лошадей неподдельна», - сказал Емкуж корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, неслучайно то, что на адыгском языке брата и коня называют одним словом "шы". «Это говорит о многом. Адыги всегда относились к коню, как к своему брату и другу. Любовь к лошади в крови у адыгов. Лошадь - часть нашей традиции, обычаев и хабзэ. С этой точки зрения черкесское дерби имеет большое значение для популяризации адыгских традиций. Черкесское дерби привлечёт интерес к республике, и, соответственно, позитивно повлияет на туристическую привлекательность Кабардино-Балкарии. Конный туризм, экотуризм - очень интенсивно развиваются во всем мире. Кабардинская лошадь – это бренд республики", - считает режиссер.