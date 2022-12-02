Суд в Москве отказался восстановить "Мемориал"* в реестре юрлиц

02 декабря 2022, 22:14

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Гагаринский суд Москвы отказался удовлетворить иск о восстановлении Правозащитного центра "Мемориал"* в госреестре юридических лиц на время ликвидации организации. Исключение из реестра лишило организацию возможности погасить долги перед поставщиками услуг и госструктурами.

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября кассационный суд в Москве сегодня оставил в силе решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, принятое Мосгорсудом 29 декабря 2021 года по иску прокуратуры Москвы и 5 апреля поддержанное апелляционным судом. В июне команда ликвидированного правозащитного центра создала общественную организацию без образования юридического лица - Центр защиты прав человека "Мемориал". 18 мая, уже после ликвидации Правозащитного центра, "Мемориал"* был исключён из Единого госреестра юрлиц. Это произошло до завершения ликвидации организации и создало "Мемориалу"* сложности с погашением долгов.

"Мемориал"* стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира. 27 января депутаты парламента Эстонии выдвинули "Мемориал"* кандидатом на получение Нобелевской премии мира, не уточняя, какое именно юридическое лицо решили номинировать на премию. Решение о награждении Нобелевской премией принято с учетом многолетней работы "Мемориалов*" на благо мира и соблюдения прав человека, премия дает шанс на продолжение правозащитной и исторической деятельности "Мемориалов"*, указали правозащитники.

Гагаринский суд Москвы рассмотрел сегодня иск с просьбой о признании незаконным исключение Правозащитного центра "Мемориал"* из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Ликвидированную организацию в суде представляла юрист Ева Корнейчик, сообщил сегодня Telegram-канал "Полный ПЦ 2.0", который ведет команда Центра защиты прав человека "Мемориал".

Судья долго не могла понять, чего хотят истцы. "Ну вы же не оспариваете, что вас ликвидировали? Тогда что вам не нравится — ну удалили и удалили", — процитировала слова судьи Корнейчик.

По ее словам, она объяснила суду, что Правозащитный центр "Мемориал"* с трудностями из-за невозможности погашения долгов в процессе ликвидации. "Первые недовольные уже дали о себе знать. Например, компания связи, которая присылала ПЦ досудебные претензии из-за долга в 5000 рублей. Или Фонд социального страхования, который пытался взыскать недоимку и пеню из-за неоплаченной страховки", - говорится в публикации.

Однако судья не приняла во внимание эти аргументы и отклонила иск.