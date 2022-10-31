"Мемориал"* продолжил в ЕСПЧ борьбу против ликвидации

31 октября 2022, 13:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Решением о ликвидации "Международного Мемориала"* российские власти нарушили ряд статей Европейской конвенции о правах человека, указали правозащитники в жалобе в ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение о ликвидации "Международного Мемориала"*, и оно вступило в силу. 5 апреля суд в Москве оставил в силе также решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*. 17 июня команда Правозащитного центра "Мемориал"* сообщила о создании общественной организации "Центр защиты прав человека "Мемориал" (без образования юридического лица).

11 ноября 2021 года Верховный суд уведомил международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"* ("Международный Мемориал"*) о том, что Генпрокуратура подала иск о его ликвидации в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента

Жалоба на решение о ликвидации «Международного Мемориала»* подана в ЕСПЧ, сообщила сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал" в своем Telegram-канале. "Ликвидация «Международного Мемориала» — это вмешательство в право на свободу объединения", - поясняется в публикации.

Несмотря на выход России из Европейской конвенции, ЕСПЧ все еще рассматривает жалобы против государства и регулярно выносит по ним постановления, отметил юрист Центра Жаргал Будаев. "Остаётся надежда, что в будущем они все же будут исполнены", - приводятся в публикации его слова.

16 сентября Российская Федерация перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. Однако ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня.

Правозащитники считают, что российские власти при ликвидации «Международного Мемориала»* нарушили статьи 10 (свобода выражения мнения) и 11 (свобода собраний и объединений) Европейской конвенции о правах человека.

Кроме того, в жалобе указано на нарушение статей 14 (запрещение дискриминации) и 18 (пределы использования ограничений в отношении прав). "«Международный Мемориал» подвергся дискриминационному обращению — его необоснованно ликвидировали из-за иностранного финансирования и из-за отношения к власти. Это не грозит тем, кто не получает такого финансирования и не критикует власть. Организацию ликвидировали в первую очередь в качестве наказания за критику действий власти, а также для предотвращения такой критики в будущем. Ликвидация стала чрезмерной реакцией на сугубо формальное правонарушение", - говорится в публикации "Мемориала".

Кроме того, нарушена статья 4 Протокола № 7, отмечается в сообщении. "«Международный Мемориал» ликвидировали в связи с тем, что его привлекали к административной ответственности по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. – Прим. "Кавказского узла"). Но постановления по этим делам уже вступили в законную силу. Решения по этим делам выносили разные суды по ходатайству разных прокуроров в отдельных самостоятельных процессах. Ликвидация стала повторным наказание разными судами за одно и то же", - указал "Мемориал".

Напомним, 7 октября "Мемориал"* стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира. Премией награждено всё сообщество "Мемориала", речь не идет о конкретном юридическом лице, пояснил руководитель программы "Горячие точки" Олег Орлов. "Премией награждено мемориальское сообщество – речь идет о сообществе "Мемориал". Ликвидирован "Международный Мемориал"*, Правозащитный центр "Мемориал"*. Это не означает, что "Мемориала" больше нет. "Мемориал"* ликвидировали, но он продолжает функционировать: создан Центр защиты прав человека "Мемориал" без юридического лица", - сказал он "Кавказскому узлу".

Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

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* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.