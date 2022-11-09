Кассационный суд оставил в силе решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*

09 ноября 2022, 16:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Юристы Правозащитного центра "Мемориал"* апеллировали в кассационной жалобе к важности его работы, однако суд в Москве утвердил решение о ликвидации центра.

Как писал "Кавказский узел", 29 декабря 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал"* по иску прокуратуры Москвы, 5 апреля апелляционная инстанция оставила в силе это решение. В июне команда центра создала общественную организацию без образования юридического лица - Центр защиты прав человека "Мемориал".

"Мемориал"* стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира. 27 января депутаты парламента Эстонии выдвинули "Мемориал"* кандидатом на получение Нобелевской премии мира, не уточняя, какое именно юридическое лицо решили номинировать на премию. Решение о награждении Нобелевской премией принято с учетом многолетней работы "Мемориалов*" на благо мира и соблюдения прав человека, премия дает шанс на продолжение правозащитной и исторической деятельности "Мемориалов"*, указали правозащитники.

Сегодня Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел кассационную жалобу Правозащитного центра "Мемориал"* на решение о ликвидации и оставил его без изменения, сообщил корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Юрист "Мемориала"* Александра Баева заявила после заседания, что решение суда было ожидаемым, что суд формально подошёл к рассмотрению кассации. Тем не менее, юристы сообщили, что пройдут все доступные инстанции в России и подадут жалобу в коллегию по административным делам Верховного суда Российской федерации. Срок подачи жалобы туда не ограничен.

На заседании Баева напомнила суду, что Правозащитный центр "Мемориал"* занимался теми делами, с которыми было страшно работать. Например, много работал в Чечне, где и сейчас опасно для правозащитников, а также брался за сложные дела, такие как пытки, похищения и убийства. "То, что закрывают подобную правозащитную организацию,— это трагедия не только для тех, кто в ней работал, но и для тех, кто к ней обращался", - привел ее слова Telegram-канал "Полный ПЦ", который ведет Центр защиты прав человека "Мемориал".

Представитель прокуратуры заявил в суде, что "Мемориал"* препятствует должному контролю за своей деятельностью. В результате судебная коллегия оставила в силе решение о ликвидации ПЦ "Мемориал"*, сообщили правозащитники.

Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

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* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.