Правозащитники "Мемориала"* ответили стратегией на тактику властей и судов России

09 ноября 2022, 20:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Решение о ликвидации в России "Мемориалов"* принято властями, суды же просто формально подошли к вопросу и выполнили политический заказ, заявили правозащитники после рассмотрения кассационным судом жалобы Правозащитного центра "Мемориал"*. Решение пройти все доступные в России судебные инстанции активисты "Мемориала"* назвали долговременной стратегией, рассчитанной на будущее.

Как писал "Кавказский узел", кассационный суд в Москве сегодня оставил в силе решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, принятое Мосгорсудом 29 декабря 2021 года по иску прокуратуры Москвы и 5 апреля поддержанное апелляционным судом. В июне команда ликвидированного правозащитного центра создала общественную организацию без образования юридического лица - Центр защиты прав человека "Мемориал".

"Мемориал"* стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира. 27 января депутаты парламента Эстонии выдвинули "Мемориал"* кандидатом на получение Нобелевской премии мира, не уточняя, какое именно юридическое лицо решили номинировать на премию. Решение о награждении Нобелевской премией принято с учетом многолетней работы "Мемориалов*" на благо мира и соблюдения прав человека, премия дает шанс на продолжение правозащитной и исторической деятельности "Мемориалов"*, указали правозащитники.

Судебное заседание по кассационной жалобе юристов Правозащитного центра "Мемориал"* в Москве привлекло к себе внимание ряда СМИ и нескольких активистов. Члены правозащитного центра на заседании не присутствовали. Всего в зале суда было более 20 человек. Пропустили всех, кто пожелал. Двое слушательниц активно зарисовывали участников процесса.

Заседание началось с опозданием на час. Стороны процесса ходатайств не заявляли. Но представители СМИ попросили суд разрешить видео- и фотосъемку заседания. Сторона ответчика ("Мемориала"*) не возражала. Прокуроры были против. В итоге судья разрешила зафиксировать только чтение резолютивной части решения суда, но не ход заседания.

Судья зачитала фабулу дела и основные положения кассационной жалобы ликвидированной организации. При этом, она предварительно представляя участников процесса, назвала юриста "Мемориала"* Александру Баеву Александром Николаевичем. "Это очень показательно, насколько судьям было все равно, что они даже не глядели на нас и перепутали пол юриста", - сказала Александра Баева после заседания.

В суде Баева указала на правовую неопределенность закона об иноагентах, из-за которого произошла ликвидация "Мемориалов"*. "Широта формулировок в этом законе сложны не только для понимания обычных людей, но и для понимания юристов. Они служат ограничению свободы слова, свободы объединений, свободе выражения мнений", - заявила Баева.

Она назвала закрытие "Мемориала"* трагедией, поводом для которого стало незначительное нарушение "отсутствие маркировки иноагента в четырех соцсетях и в одном письме в официальную организацию".

После суда Баева отметила, что несмотря на маленькую надежду, в целом результат был ожидаем."Но мы пройдем все этапы обжалования решения, что предлагаются на национальном уровне. А затем справедливого решения придется искать за пределами России. Однако это не помешает продолжению правозащитной деятельности. Так, уже существует Центр защиты прав человека "Мемориал"*", - сказала Баева.

Учитывая нынешнюю ситуацию в России, никаких сомнений в решении кассационной инстанции не было, заявил председатель совета ликвидированного Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов. "Кассационая инстанция подтвердила все предыдущие решения и жалобу нашу отвергла. Решение о ликвидации чисто политическое, принятое на самом верху. И никакой бы суд не рискнул поставить под сомнение это решение", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Мемориал"* пройдет все инстанции в России, добавил правозащитник. ."У нас уже есть жалоба и в Европейский суд. Несмотря на то, что практической пользы немедленно от этого не будет, тем не менее, мы играем в долговременную игру. И если только не будет ядерной войны, мы, российские правозащитники, надеемся как сообщество дожить до свободной, демократической России, до той поры, когда мы восстановим наши попранные права, нам вернут всё, а те кто нас закрывал, понесут ответственность", - заявил Орлов

Член ликвидированного Правозащитного центра "Мемориал"* Сергей Давидис также назвал решение кассационного суда более чем ожидаемым. "Никаких оснований не было, что кассационный суд отменит в нынешних условиях очевидно неправовое, политическое решение о ликвидации "Мемориала".Тем не менее, считаем важным исполнить правовую процедуру обжалования в полной мере, чтобы зафиксировать все нарушения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, смысл ликвидации "Мемориалов"* стал ясен после 24 февраля. "До этого были сомнения, зачем ликвидируют "Международный Мемориал"*, который не делал раздражающих власти заявлений. Но сейчас ясно, что надо было устранить заметные публичные НКО, которые способны были быть центрами кристаллизации людей, которые выступают против (военной операции на Украине). Ликвидация "Мемориала"* была и сигналом другим НКО, что им не надо высказываться по острым ключевым политическим вопросам", - считает Давидис.

Председатель Комитета "Гражданское содействие"** Светлана Ганнушкина также не ожидала отмены решения.

"Когда суд не имеет никакой независимости, а если независим, то не зависит от закона, а выполняет поручение, как департамент исполнительной власти, то чего можно было ожидать? Но мы должны действовать так, как будто бы закон действует. Однако перспективы таких дел на успех незначительны", - посетовала она.

Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

** организация внесена Минюстом России в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.