Мосгорсуд оставил в силе полумиллионный штраф "Мемориалу"*

21 октября 2022, 15:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу на решение оштрафовать Правозащитный центр "Мемориал"* на 500 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. Суд рассмотрел дело вопреки положению КоАП о том, что исключение организации из реестра юрлиц должно быть поводом для прекращения дела об административном наказании, заявили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря 2021 года Тверской суд Москвы по иску оштрафовал Правозащитный центр "Мемориал"* на 500 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в одной из публикаций. 18 мая, уже после ликвидации Правозащитного центра, «Мемориал»* был исключён из Единого госреестра юрлиц. Это произошло до завершения ликвидации организации и создало "Мемориалу"* сложности с погашением долгов.

29 декабря 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал"* по иску прокуратуры Москвы, 5 апреля апелляционная инстанция оставила в силе это решение. В июне команда бывшего Правозащитного центра создала общественную организацию без образования юридического лица - Центр защиты прав человека "Мемориал".

Мосгорсуд сегодня рассмотрел апелляционную жалобу на решение о штрафе в 500 тысяч рублей, вынесенное 15 декабря 2021 года, и оставил его в силе, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал".

Юрист Александра Баева ходатайствовала о прекращении административного производства, прокурор была против, говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале "Мемориала".

По словам Александры Баевой, Мосгорсуд не дал "никакой правовой оценки" аргументам сторон и продолжил рассматривать дело. "Мы понимаем, что это политическое дело против правозащитной организации. Но честно говоря, для меня это решение все равно удивительно. Потому что КоАП прямо говорит: если в ЕГРЮЛ есть запись об исключении юридического лица, то такие дела должны быть прекращены. Когда мы получим решение суда, посмотрим на резолютивную часть: что же там судья напишет", - приводятся в публикации ее слова.

Судья или орган либо должностное лицо, вынесшие постановление о назначении административного наказания, прекращают исполнение постановления в случае внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении юридического лица, привлеченного к административной ответственности, из единого государственного реестра юридических лиц, говорится в пункте 3.2 статьи 31.7 КоАП РФ (Прекращение исполнения постановления о назначении административного наказания).

Юрист Тамилла Иманова, которая представляла интересы Правозащитного центра в Тверском райсуде, пояснила, что в 2015 году ОВД-Инфо** и ПЦ «Мемориал»* запустили сбор пожертвований в рамках партнерства. Сбор проводил ОВД-Инфо** по договору оферты с "Мемориалом"*, но Правозащитный центр не имел технической возможности маркировать и редактировать материалы ОВД-Инфо**: оферту передали проекту в бумажном виде, его оцифровала редакция. При этом в августе 2021 года, когда у прокуратуры возникли претензии, по просьбе Правозащитного центра маркировку в оферте проставили.

"То, что любая юридическая позиция по существу, произносимая представителями "Мемориала", игнорируется в 2022 году судьями подчистую – это не новость. Но тот факт, что судья решила [не учитывать] процессуальное и очевидное по своей сути правило из КоАП – это действительно новый уровень деградации системы судов... Желаю приставам всевозможной удачи во взыскивании штрафа с несуществующего лица", - приводятся в публикации слова Имановой.

Заседание состоялось сегодня в 11.10 мск, говорится в карточке дела на сайте Мосгорсуда. Судебный акт, по состоянию на 15.15 мск, к карточке дела не прикреплен. "Готовится текст судебного акта", - отмечено в публикации.

Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

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* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

** правозащитный проект включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.