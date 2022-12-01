Парламент Франции принял резолюцию с осуждением Азербайджана

01 декабря 2022, 03:53

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Депутаты Национального Собрания Франции единогласно приняли резолюцию с осуждением агрессивных действий Азербайджана в отношении Армении. Они предложили правительству Франции усилить поддержку Армении и ввести экономические санкции против руководителей Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября Сенат Франции принял резолюцию, в которой указал на необходимость признать независимость Нагорного Карабаха и ввести экономические санкции против Азербайджана. Власти Нагорного Карабаха приветствовали принятие резолюции. Армянские политологи указали, что резолюция пока не будет иметь практического значения, но может стать инструментом давления на Азербайджан. Парламент Азербайджана рекомендовал правительству исключить Париж из процесса урегулирования армяно-азербайджанских отношений и ввести санкции против французских компаний.

Парламентарии обеих стран не учли экономические интересы своих государств и Евросоюза, потому их призывы вряд ли станут реальностью, сочли азербайджанские аналитики. Сенат Франции обращается в своей резолюции по Азербайджану к правительству своей страны, однако оно не обязано рассматривать все предложения парламентариев и не мотивировано это делать на фоне заинтересованности Европы в азербайджанских газе и нефти, указали российские политологи.

Национальное собрание Франции (нижняя палата французского парламента - прим. "Кавказского узла") 30 ноября единогласно принял резолюцию, осуждающую Азербайджан за агрессивные действия в отношении Армении. За принятие резолюции с требованием "установления прочного мира на Южном Кавказе" проголосовали 256 парламентариев, присутствовавших на заседании, следует из публикации на сайте Национального собрания Франции.

Документ, также опубликованный на сайте французского парламента, содержит 16 пунктов и имеет рекомендательный характер. Авторы резолюции ссылаются на неоднократные нарушения Азербайджаном условий соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и норм международного гуманитарного права, требуя от правительства Франции усилить гуманитарную поддержку Армении и способствовать укреплению обороноспособности страны. Также резолюция призывает правительство Франции "рассмотреть возможность введения персональных экономических санкций" за нарушения суверенитета Армении (здесь и далее перевод "Кавказского узла").

Резолюция призывает правительство Франции продолжать дипломатическую работу для мирного урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном, объединив усилия с руководством Евросоюза и США в этом направлении, а также "работать в рамках ООН для развертывания международных сил, способных обеспечить прекращение боевых действий на Южном Кавказе и безопасность местного населения".

Также резолюция призывает "к немедленному и безоговорочному освобождению и репатриации всех армянских военнопленных" и предлагает Армении присоединиться к Международному уголовному суду, чтобы добиваться справедливости в связи с предполагаемыми военными преступлениями азербайджанской стороны.

Кроме того, авторы документа призывают международные организации "приложить все усилия для устойчивого сохранения армянского культурного и религиозного наследия в районах, находящихся под контролем Азербайджана, на территории Армении и Нагорного Карабаха".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

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