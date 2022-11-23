Участники митинга в Ереване потребовали выхода Армении из ОДКБ

23 ноября 2022, 19:05

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Армения должна выйти из-под влияния России и из состава Организации договора о коллективной безопасности, так как эта организация не учитывает армянские интересы, а членство в ней мешает развитию отношений с Западом, заявили участники митинга в Ереване на фоне сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Как писал "Кавказский узел", 23 ноября в Ереване проходит саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване,с участием президента России Владимира Путина. Вечером 22 ноября в Ереване состоялась акция протеста участники которой заявили, что ОДКБ ничем не помогла армянам в ходе осенней войны 2020 года в Нагорном Карабахе По их словам, Россия навязывает Армении свою волю.

На площади Свободы в Ереване на фоне проходящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ прошла гражданская акция "Нет ОДКБ!". Участники акции выразили своей недовольство по поводу организации в Ереване сессии ОДКБ и членства Армении в этой организации. Они держали в руках государственные флаги Армении, Нагорного Карабаха, США, Франции и Евросоюза. И скандировали "Свободная, независимая Армения!". В митинге принимали участие беженцы из Украины, которые держали в руках украинские флаги и плакаты с украинской символикой.

Основная цель мероприятия - заявить о том, что Армения в срочном порядке должна выйти из состава ОДКБ, заявил в своем выступлении один из организаторов митинга, представитель инициативной группы "Достойная Родина" Нарек Айвазян.

Социолог Карен Саргсян напомнил, что за последние несколько месяцев различные политические силы провели несколько акций с призывом к властям Армении выйти из-под влияния России. "Всех этих людей объединяет одна общая ценность: Армения должна выйти из-под влияния России. Мы должны выйти из ОДКБ, и этот процесс должна инициировать сама Армения, а не ждать, пока Организация сама перестанет функционировать. Мы дорого заплатим, если останемся в этом союзе, поэтому призываем правительство Армении прекратить ложную комплементарную политику, требуем, чтобы Армения в всех подписанных договорах с Россией прекратила все те пункты, которые ограничивают суверенитет Армении. Чтобы Армения сама решала, кто ее друг и была в этом плане открытой", - отметил Карен Саргсян.

Участники митинга заявили, что в обмен на гарантии безопасности Армения отдала России всю систему газораспределения и всевозможные монополии на импорт газа, его распределение, продажу и даже экспорт произведенной из него электроэнергии. России также была передана Разданская ТЭС, множество ГЭС и стратегически важная инфраструктура.

Межправительственное соглашение о передаче госимущества Армении России в счет погашения госдолга было подписано сторонами 7 июля 2002 года. Разданская ТЭС вошла в это соглашение и была передана в сентябре 2003 года.

Протестующие также отметили, что Армения присоединилась к созданному Россией экономическому союзу ЕАЭС, в следствие чего в Армении значительно подорожали автомобили, сельхозтехника, мясные и молочные продукты, масла, корма для животных, строительные материалы и тысячи товаров. Членство в ЕАЭС помешало более тесным экономическим связям с Евросоюзом.

"В то время такой невыгодный для экономики Армении шаг оправдывался тем, что таким образом мы сближаемся с Россией, которая взамен обеспечит нам безопасность. И что мы получили в итоге? Мы взамен всех этих уступок с нашей стороны получили поддержку России Азербайджану", - отметил координатор "Союза информированных граждан" Даниел Ионнисян.

Политолог Рубен Меграбян в своем выступлении напомнил заявление Ильхама Алиева о том, что "Азербайджан в ОДКБ имеет больше друзей, чем сама Армения". "Алиев ошибается. Армения вообще никаких друзей в ОДКБ не имеет и не может иметь. Более того, члены ОДКБ, зная гостеприимство армян, рискнули приехать в Армению на какие-то громогласные обсуждения и обсуждают, что можно в дальнейшем обсуждать", - заявил Меграбян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 ноября заявил, что несмотря на то, что Азербайджан не входит в ОДКБ, "в этой организации у нас больше друзей, чем у Армении", сообщило издание Media.Az.

13 сентября, когда произошла эскалация конфликта на армяно-азербайджанской границе, никто из членов ОДКБ не произнес ни слова об агрессии против Армении, добавил Меграбян. "Это все говорит о том, что нам в этой организации нечего делать. У нас от этой организации нет никакой выгоды ни в политическом плане, ни в стратегическом, ни в военном. Более того, членство в ОДКБ является главной угрозой для Армении. Эти страны не раз прямым текстом нам говорят, что армянские проблемы они не собираются решать, поскольку это против их интересов", - отметил Меграбян.

По его словам, Армения должна приступить к практическим действиям для стратегического пересмотра всей базы всех правовых договоров. Он считает, что это очень сложный процесс, требующий непрерывной многоэтапной работы с привлечением всех государственных институтов и активной поддержки общественности. Но на первом этапе Армения должна выйти из ОДКБ.

Политолог Армен Ованнисян заявил, что "каждый руководитель Армении, который дает клятву защищать суверенитет и государственность Армении", не должен вести переговоры и обсуждения с ОДКБ. "Сегодня в Армении происходит изменение геополитических взглядов у граждан. Раньше все говорили, что должны быть в ОДКБ и с Россией, в противном случае, что мы будем делать, если Турция нападет на нас? 2020 год показал, в какой ситуации мы оказались, когда Турция вместе со своим союзником Азербайджаном напала на нас, и видели, как наш союзник - Россия поступила с нами", - отметил Ованнисян.

Армения, по его словам, должна сделать выбор - либо становится суверенной страной и членом цивилизованного мирового сообщества, либо остается придатком евразийского, российско-турецкого союза.

Армения все 30 лет в международных структурах голосует так, как того желает Россия, но Россия действует в отношении Армении в интересах Азербайджана и Турции, заявил политолог Степан Григорян. "Мы это делали с надеждой, что Россия защитит нашу безопасность - не защитила. От нас хотят отнять нашу независимость, мы должны бороться за нее", - отметил он в своем выступлении.

"ОДКБ, как и ЕАЭС, - проект России (...), а Армения предоставляет место для встречи членов ОДКБ. Друзья Алиева приехали в Армению. Господин Пашинян, скажите, что они тут делают? Дипломатия - сложная вещь, но не настолько. Тысячи способов существуют для того, чтобы держать свою страну подальше от таких "событий", - заявил глава Гюмрийского клуба журналистов "Аспарез" Левон Барсегян.

По его словам, в Армении нет никаких настроений против русского народа, но есть резкая критика действий Кремля, его политики в отношении Армении.

Организаторы митинга решили официально обратиться в правительство и парламент Армении с требованием начать процесс выхода из ОДКБ. После митинга планировалось пройти шествием по городу, однако полиция не разрешила, обосновав свой запрет тем, что "сегодня проходят разные церемонии, и могут возникнуть проблемы".

Организаторы митинга сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что по их данным в мероприятии приняли участие около 1000 человек. В начале митинга число участников, по оценкам полиции, составило около 300 человек.

Жительница Еревана Лилит Седракян приняла участие в митинге с целью призвать власти Армении прекратить участие в ОДКБ. "Это мертворожденная организация, в которой собраны авторитарные страны. Мы - демократы, нам нечего с ними делить, особенно в вопросе ценностей. Наше членство в ОДКБ - искусственная повестка дня, и, чем раньше мы выйдем из нее, тем больше выиграем от этого", - сказала участница митинга корреспонденту "Кавказского узла".

Данный протест, по ее словам, против ОДКБ, Путина и России, поскольку, когда говорят ОДКБ, следует понимать, что речь про Путина и Россию. По ее мнению "Путин хочет втянуть Армению в Союзное государство", - отметила корреспонденту "Кавказского узла" она.

Самое главное - это то, что власти Армении сами должны стремиться быть независимыми, заявил корреспонденту "Кавказского узла" участник митинга Ованнес Торгомян. По его мнению, если бы руководители Армении на протяжении всех 30 лет не проявляли такую лояльность России, то сегодня Армения не оказалась бы в какой критической ситуации.. "Армянские власти находятся под тотальным давлением, в основном, со стороны России. Россия не позволяет Армении обращаться в международные структуры, она сама не помогает нам", - отметил мужчина.

Мигрантка из Санкт-Петербурга Наталья, заявила, что "не согласна с политикой собственного государства", в которое возвращаются репрессии, давление, преследования. В России она несколько раз участвовала в акциях "Мемориала"*, и тогда у нее, как она отметила, "были иллюзии, что смогут противостоять, смогут сформировать гражданское общество, поднять свой голос". "Сегодня я пришла поддержать участников митинга, которые тоже против авторитаризма, за свободу и независимость", - заключила Наталья.

Сегодняшняя ситуация в Армении и вокруг нее недопустимая, и против этого явления надо бороться. А для того, чтобы бороться, нужно мобилизовать все свои ресурсы и выдвинуть повестку дня", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Зограб Ованнисян.

"Армении, по его словам, нечего делать в ОДКБ, ЕАЭС, эти организации никакой пользы нам не дали и не дадут. Более того, своими заявлениями и непризнанием границ Армении они развязали руки Азербайджану", - отметил Ованнисян.

Он добавил, что, поскольку под ОДКБ мы понимаем именно Россию, то все его претензии к властям этой страны. "Если мы стали членами какой-то организации по безопасности, значит у нас были определенные от нее ожидания".

"У нас нет никаких проблем с Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией. У нас проблемы с организацией, локомотивом которой является Россия. И эта организация открыто пренебрегает нашими интересами. Тогда возникает вопрос, а что мы делаем в этой организации?", - отметил участник митинга. Он считает, что, если Армения не находит никаких выгод в ОДКБ, эту выгоду она должна находить в другом месте.

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* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.