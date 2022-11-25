Алиев отменил встречу с Пашиняном в Брюсселе

25 ноября 2022, 17:16

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Четырехсторонние переговоры в Брюсселе 7 декабря не состоятся, так как Армения настаивает на участии в них Эммануэля Макрона, при том что Франция больше не может принимать участия в мирном процессе, заявил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев. Армения готова к встрече в четырехстороннем формате, ответил МИД Армении.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября Сенат Франции принял резолюцию, в которой указал на необходимость признать независимость Нагорного Карабаха и ввести экономические санкции против Азербайджана. Беженцы из Нагорного Карабаха и жители Армении на акции у посольства Франции назвали эту инициативу основой для справедливого урегулирования конфликта. В Сенат Франции обращается в своей резолюции по Азербайджану к правительству своей страны, однако оно не обязано рассматривать все предложения парламентариев и не мотивировано это делать на фоне заинтересованности Европы в азербайджанских газе и нефти, указали российские политологи. Франция закупает у Азербайджана энергоносители в малых объемах, поэтому предложение об эмбарго не имеет смысла, подчеркнули азербайджанские журналисты.

Власти Нагорного Карабаха приветствовали принятие резолюции. Армянские политологи указали, что резолюция пока не будет иметь практического значения, но может стать инструментом давления на Азербайджан или снизить влияние России и Турции в регионе. Парламент Азербайджана рекомендовал правительству исключить Париж из процесса урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Парламентарии обеих стран не учли экономические интересы своих государств и Евросоюза, потому их призывы вряд ли станут реальностью, сочли азербайджанские аналитики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил сегодня, что Франция не может принимать участия в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, в связи с этим запланированная на 7 декабря четырехстороння встреча на состоится. "Встреча в Брюсселе должна была состояться 7 декабря. Но вчера Хикмет Гаджиев (советник президента Азербайджана по внешней политике - Прим. "Кавказского узла") меня проинформировал, что с ним связались из офиса Шарля Мишеля и проинформировали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился на встречу только при условии участия в ней президента Франции Макрона. Это означает, что эта встреча не состоится", - привело сегодня слова алиева Report. Az

По его словам , "Франция не может принимать участия в мирном процессе". "И это не наша, а их вина, так как ни США, ни Россия никогда на официальном уровне не принимали чью-то сторону. И мы будем рассматривать другие альтернативы. Посмотрим, кто будет выполнять роль посредника и на какой платформе", - указано в другом сообщении агентства.

Ильхам Алиев и Никол Пашинян после встречи в Праге 6 октября заявили, что Азербайджан и Армения подтвердили приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которым обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, Армения также согласилась на работу гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. Встреча проходила с участием главы Европейского совета Шарля Мишеля и президента Франции Эммануэля Макрона.

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян указал, что проведение встреча в четырехстороннем формате было бы логичным и Армения готова к ней. "Хочу напомнить, что предыдущая встреча в Праге, где была достигнута договоренность о продолжении встреч, проходила в четырехстороннем формате, и логично, что формат встречи и состав участников должны быть прежними. Все заявления азербайджанской стороны, что армянская сторона пытается сорвать проведение встречи и мирный процесс, не имеют ничего общего с действительностью. Республика Армения готова к встрече 7 декабря в соответствии с договоренностью и форматом, достигнутым в Праге", - привело сегодня его слова "Арменпресс".

Азербайджан "не ответил на наши предложения о заключении мирного договора", - добавил Унанян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил сегодня, что встреча Алиева и Пашиняна в ближайшей перспективе не планируется. "В близлежащей нет", - процитировало его слова сегодня РИА "Новости".

Франция давно интересуется СССР, а затем и постсоветским пространством, заявил ранее "Кавказскому узлу" профессор Французского института геополитики Университета "Париж 8", руководитель магистратуры по геополитике постсоветского пространства Андре Филлер. "У лидеров Франции — от де Голля до Макрона имеется особый подход к СССР, а затем к постсоветскому пространству, они осознают себя посредниками, посланниками, модераторами в случае конфликтных ситуаций", - заявил профессор.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

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