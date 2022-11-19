Позиция Армении на саммите Франкофонии возмутила Азербайджан

19 ноября 2022, 23:09

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Заявления министра иностранных дел Армении на саммите франкофонии и попытка включить формулировки с осуждением Азербайджана в итоговую декларацию саммита вызвали возмущение в Баку. Внимание к Армении объясняется стремлением Франции к посредничеству на постсоветском пространстве и попыткой привлечь голоса армянской общины на выборах в самой Франции, указал специалист по геополитике Андре Филлер.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября Сенат Франции принял резолюцию, в которой указал на необходимость признать независимость Нагорного Карабаха и ввести экономические санкции против Азербайджана. Беженцы из Нагорного Карабаха и жители Армении на акции у посольства Франции назвали эту инициативу основой для справедливого урегулирования конфликта. В Сенат Франции обращается в своей резолюции по Азербайджану к правительству своей страны, однако оно не обязано рассматривать все предложения парламентариев и не мотивировано это делать на фоне заинтересованности Европы в азербайджанских газе и нефти, указали российские политологи. Франция закупает у Азербайджана энергоносители в малых объемах, поэтому предложение об эмбарго не имеет смысла, подчеркнули азербайджанские журналисты.

Власти Нагорного Карабаха приветствовали принятие резолюции. Армянские политологи указали, что резолюция пока не будет иметь практического значения, но может стать инструментом давления на Азербайджан или снизить влияние России и Турции в регионе. Парламент Азербайджана рекомендовал правительству исключить Париж из процесса урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

Заявления главы МИД Армении на саммите франкофонии вызвали нарекания Азербайджана

18 ноября в рамках 43-й сессии франкофонии в Джербе (Тунис) выступил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. В своей речи он коснулся обострения ситуации на границе с Азербайджаном в сентябре.

Мирзоян заявил, что Азербайджан, "начиная с мая прошлого года, а в последний раз - 13-14 сентября" этого года, не оставлял попытки продвинуться вглубь Армении и взял под контроль ряд армянских территорий, что привело к многочисленным жертвам, пострадало и гражданское население "Не будем забывать и о грубых нарушениях международного гуманитарного права, страшных зверствах, ужаснувших мир, которые были совершены (...) в отношении армянских пленных, в том числе в отношении женщин-военнослужащих", - следует из речи Мирзояна, опубликованной на сайте МИД Армении.

В ночь на 13 сентября обострилась ситуация на границе Азербайджана и Армении, вечером 14 сентября стороны договорились о перемирии. По данным властей Армении, за время обострения были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

Глава ведомства отметил, что "несмотря на взятые на себя обязательства не применять силу или угрозу силой, президент Азербайджана продолжает озвучивать угрозы в отношении народа Нагорного Карабаха и Армении и выдвигать необоснованные территориальные претензии". "В этой связи мы приветствуем тот факт, что многие страны признали факт нарушения территориальной целостности Армении и потребовали вывода азербайджанских войск", - указал он.

Мирзоян таже поблагодарил участников саммита аз "пункты касающиеся Армении", которые включены в проект резолюции "Важно, что страны-члены Франкофонии и их правительства выразили свою солидарность с Арменией" - приводятся его слова на сайте ведомства. Мирзоян также указал, что делегация Албании призвала обсудить пункты касающиеся Армении в итоговой резолюции и выразил протест против повторного обсуждения

МИД Азербайджана заявил сегодня, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян "выступил с провокационным, полным искажений заявлением" о позиции членов организации в отношении Азербайджана.

Ведомство отметило, что в"первоначальные тексты Декларации Джербы, являющиеся итоговыми документами саммита, и проект резолюции" "содержали односторонние, предвзятые и искаженные провокационные заявления в отношении Азербайджана и были представлены на обсуждение стран-членов. Мы считаем подобные документы, появившиеся в результате подрывной деятельности Франции, политически предвзятыми и неактуальными", - говорится в заявлении ведомства, которое процитировало издание Report.

МИД Азербайджана выразил "благодарность всем государствам, которые в процессе обсуждения документов саммита продемонстрировали позицию, основанную на нормах и принципах международного права". Также ведомство подчеркнуло, что политическим заявлениям не место на саммите, который посвящен культурным процессам.

Политика поддержки франкофонии.Он добавил, что немаловажным фактором в поддержке Армении является "Армения традиционно, сейчас даже меньше, чем в советское время, входит в зону франкофонии. Армения считается форпостом французской культуры на Кавказе. Поддержка франкофонного государства также встраивается в общий тренд французской политики", - сказал Филлер.

Резолюция от 15 ноября - не первый подобный документ, принятый Сенатом Франции, напомнил профессор Французского института геополитики Университета "Париж 8", руководитель магистратуры по геополитике постсоветского пространства Андре Филлер.

"Первая принята была ещё в 2020 году. Хотя в нынешней резолюции упоминается эксплицитно (военная операция) в Украине и армяно-азербайджанский конфликт уравнивается с (ней), но в целом за исключением этих оговорок,

содержание документа идентично, представленному в 2020 году и сейчас его утвердили при 1 голосе против и 13 воздержавшихся из числа 296 сенаторов. В 2020 было практически такое же единодушие. Таким образом, эта

позиция Сената родилась не сегодня и не под влиянием общей драматической геополитической ситуации в мире", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

25 ноября 2020 года Сенат Франции принял резолюцию о необходимости признания Нагорного Карабаха, после чего парламент Азербайджана призвал исключить Францию из ОБСЕ. 3 декабря 2020 года аналогичную резолюцию приняла нижняя палата парламента Франции, говорится в материале "Кто же все-таки признал Карабах?", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

По словам Филлера, резолюция демонстрирует доминирующее мнение именно в рядах верхней палаты французского парламента. "В Национальной ассамблее — нижней палате парламента, такого единодушного одобрения не было бы", - считает профессор.

Юридически декларация Сената не имеет обязательной силы к исполнению, указал он."Это документ, который может быть рабочим предложением для рассмотрения правительством. Он должен пройти некий юридический круг: правительство, а затем президент республики рассматривают декларацию, в том числе на Совете обороны и если найдут повод к какому-то исполнительному акту, то спускают в нижнюю палату парламента. В случае утверждения Национальной ассамблеей документ возвращается в Сенат для окончательного одобрения. То есть процедура длительная и цикличная, а сама по себе резолюция Сената носит декларативный, а не юридически обязывающий характер", - пояснил Филлер.

По его мнению, основная цель принятия резолюции вполне прагматична - это подготовка сенаторов к предвыборной

кампании."В 2023 году более 50% сенаторов должны избираться на частичных выборах: 174 сенатора из 300. А выборы в Сенат — одни из наименее популярных выборов во Франции. Априори явка будет очень низкая. Поэтому каждый голос играет роль. А голос армянской общины во Франции звучит очень громко. Община многочисленная, политически активная и мобилизованная, встроенная в политическую жизнь Франции. И поэтому голоса армянской общины привлекают и эксплуатируют политики на выборах разных уровней — от муниципальных до национальных», - отметил Филлер.

Хотя армянская община неоднородна по по своим политическим воззрениям, но у неё есть общий знаковый элемент, заявил он. "Армяне во Франции заодно в поддержке независимости Нагорного Карабаха и осуждении Азербайджана. Поэтому при практическом отсутствии азербайджанской общины и малочисленности и слабости турецкой общины во Франции для сенаторов важно мобилизовать на заведомо непопулярные выборы именно голоса армян Франции, эксплуатируя их представления.Когда общественное мнение абсорбировано (военной операцией) на Украине, остальные проблемы уходят на второй план. Хотя во Франции официально нет института лобби. Но важно было показать армянам, что о них не забыли из-за того, что появилась проблема у украинцев», - подчеркнул Филлер.

Другая причина, которая, побудила Сенат принять эту резолюцию - это стремление Франции в целом играть важную роль как посредника в урегулировании международных конфликтов, указал Филлер. "Французские политические элиты вне зависимости от партийной принадлежности убеждены, что Франция должна играть более существенную роль в урегулировании международных конфликтов. Не отдавать пальму первенства США и Британии, в особенности на постсоветском пространстве. Это наряду с бывшими колониями Франции в

Африке", - отметил также профессор.

По его мнению, Франция давно интересуется СССР, а затем и постсоветским пространством. "После того, как СССР навязал в Ялте и Потсдаме Трумэну и Черчиллю Францию в качестве четвёртой державы-победительницы, у лидеров Франции — от де Голля до Макрона имеется особый подход к СССР, а затем к постсоветскому пространству, они осознают себя посредниками, посланниками, модераторами в случае конфликтных ситуаций", - заявил профессор.

Франция также видит свою роль в том, чтобы доносить свое видение ситуации на постсоветском пространстве до стран Запада, добавил он. "В этом смысле Сенат призван укреплять такое осознание геополитики и роли Франции в глобальном контексте. В этом существует консенсус, что Франция должна играть значительную роль в разрешении глобальных конфликтов и на постсоветском пространстве в особенности", - продолжил Филлер.

Даже если предположить, что законопроект о признании независимости Нагорного Карабаха был бы принят Францией это не имело бы никаких последствий, считает он. "Признание независимости единственным государством не означает ровным счётом ничего. Это никак не будет способствовать принятию Нагорного Карабаха международным сообществом. Это всё будет воспринято негативно", - полагает Филлер.

По его мнению, никакое французское правительство не пойдет дальше в вопросе признания независимости Нагорного Карабаха. "В сегодняшней ситуации, когда в Европе стоит вопрос о замещении энергоносителей отказываться от диверсификации поставок было бы безумием. Ранее Франция зависела на 23% от российского газа. Но речь идёт и о нефти. И об использовании газо- и нефтепроводов через Азербайджан и Турцию. Кроме того, для Франции важна поддержка Турции в противостоянии с Ираном", - пояснил также Филлер.

По его словам, в данном случае имеется неразрешимое противоречие между моралью и политикой. "Во Франции к Монтескье восходит идея совмещения морали и политики. Даже отдел в академии наук Франции называется — отдел моральных и политических наук. В этом случае этический вопрос трудноразрешим. Потому что насильственные действия имели место с обоих сторон", - указал Филлер. Он подчеркнул, что "невозможно

однозначно определить, кто совершал преступления против человечности, если такие преступления были. "Но даже если этически признать армян жертвой, то политически разорвать союз с Азербайджаном для Франции смерти подобно", - указал Филлер.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

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