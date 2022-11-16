Политологи в Ереване поспорили о последствиях принятой Сенатом Франции резолюции

16 ноября 2022, 05:13

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Правовые последствия принятой Сенатом Франции резолюции, в котором он указал на необходимость признать независимость Нагорного Карабаха и ввести экономические санкции против Азербайджана, зависят от позиции Армении, считает Андриас Гукасян. Резолюция пока не будет иметь практического значения, но может стать инструментом давления на Азербайджан, предполагает Армен Варданян. Резолюция снижает влияние России и Турции на регион, отметила Наира Айрумян.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября Сенат Франции принял резолюцию, в котором указал на необходимость признать независимость Нагорного Карабаха и ввести экономические санкции против Азербайджана. Перед ее обсуждением у посольства Франции в Ереване собрались беженцы из Нагорного Карабаха и жители Армении, которые подчеркнули, что эта инициатива сенаторов может стать основой для справедливого урегулирования конфликта. Власти Нагорного Карабаха приветствовали принятие резолюции.

Резолюция Сената Франции стала вторым политическим документом, который служит фундаментом формирования французской внешней политики в отношениях с Арменией, Нагорным Карабахом и Азербайджаном, заявил 15 ноября корреспонденту «Кавказского узла» политолог Андриас Гукасян.

Первым документом, по его словам, стала резолюция о признании Нагорного Карабаха Сенатом и Парламентом Франции. «Фактически на политическом поле Франции утвердилась идея, что Франция может и должна выступить гарантом безопасности Армении и Арцаха (Нагорного Карабаха). Важным является то, что Франция готова признать Арцахскую (Нагорно-Карабахскую) Республику и выступает за уважение прав армян Арцаха (Нагорного Карабаха)», - отметил он.

Принятие новой резолюции означает готовность Франции стать гарантом в вопросах международной безопасности, как самой Армении, так и Нагорного Карабаха, считает политолог. «Армения нуждается в диверсификации системы национальной безопасности, чтобы не зависеть от России и наладить партнерские отношения со странами, которые могут оказать Армении всю необходимую поддержку. И Армения открывается возможность заключить с Францией соответствующие международные договора, которые позволят сделать реальностью весь этот потенциал», - подчеркнул Гукасян.

По его мнению, правовые последствия принятой резолюции зависят от позиции властей Армении. «Резолюция 2020 года [о признании Арцаха (Нагорного Карабаха)] предотвратила попытку навязать Армении кабальный договор под видом мирного договора [с Азербайджаном], который означал бы согласие на проведение этнических чисток. Угроза признания независимость Арцаха (Нагорного Карабаха) блокировала реализацию подобных планов. Сейчас правительству Армении открываются больше возможностей, чем два года назад. Армения обязана воспользоваться и выйти на новый уровень отношений с Францией. Франция свой шаг сделала, все остальное зависит от армянских властей», - пояснил политолог.

Политолог Армен Варданян считает, что принятая резолюция на данном этапе не будет иметь практического значения.

«Пока правительство не примет соответствующее решение, все это носит декларативный характер. Сомнительно, что Франция пойдет на применение санкций. Однако резолюция будет иметь политическое значение», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Резолюции французского Сената мало, необходимо, чтобы в Евросоюзе был единый подход в этом вопросе, добавил политолог. «Нужно решение ЕС, чтобы были реальные санкции. Тем более сейчас, когда Евросоюз зависит от азербайджанского газа. И хоть это небольшие поставки, Венгрия и еще ряд стран блокируют попытки ввести санкции против Азербайджана. Предпосылки принятия санкций пока не видны», - отметил Варданян.

В то же время, по его мнению, резолюция может стать сигналом, чтобы Азербайджан вошел в конструктивное поле. «Франция сыграла ключевую роль в вопросе отправки миссии европейских наблюдателей в Армению. Теперь же резолюция может стать инструментом давления в самых разных вопросах – от вопросов возвращения пленных до встреч в формате Минской группы ОБСЕ», - пояснил политолог.

Политический обозреватель Наира Айрумян отметила, что голосование в Сенате Франции проходило параллельно саммиту G20, в ходе которого состоялась встреча французского президента Эммануэля Макрона с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.

«Этот факт говорит о том, что Франция твердо намерена не допустить повторения истории 100-летней давности, когда Россия и Турция заключили сепаратные договоры, превратив Южный Кавказ в зону своей эксклюзивной ответственности. Франция, США и все те акторы, кто вершил в 1923 году судьбу мира после Первой мировой войны, начиная с Версальского договора, в рамках выстраивания нового миропорядка определят новые границы на легитимном международном уровне», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

Голосование в Сенате Франции указывает на интернационализацию процесса, считает политобозреватель. «Я затрудняюсь прогнозировать, как это скажется на практике исполнительной власти Франции, но очевидно, что Франция, собственно, как и США, не допустят новой российско-турецкой сделки даже при большом желании руководства Армении. То, что спустя два года после <...> войны 2020 года российско-турецкому тандему не удалось добиться легитимизации итогов войны и перезагрузки русско-турецких договоров 1921 года говорит о наличии силы, которая противостоит этому процессу», - подчеркнула Айрумян.

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