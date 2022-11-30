Николай Попов. Скриншот фото из ТГ-канала Максима Бондаренко от 30.11.22, https://t.me/max_bondofficial/937?single

30 ноября 2022, 23:59

Житель Кубани погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Старший механик Николай Попов погиб на Украине, сообщил сегодня глава Приморско-Ахтарского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 57 жителей Краснодарского края. 

"Кавказский узел" писал, что офицер Владимир Стахирюк из Кущевского района стал 56-м уроженцем Краснодарского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Николай Попов погиб на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщил сегодня глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко. Николай Попов родился в Сухуме, в школе учился в хуторе Садки приморско-Ахтарского района." В 2016 году поступил на службу в воинскую часть на должность старшего механика авиационной эскадрильи. Погиб 3 июля, выполняя боевую задачу в специальной военной операции", - говорится в публикации в Telegram-канале Бондаренко.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 57 жителей Кубани. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Двое мобилизованных из Дагестана погибли на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине двух уроженцев Астраханской области", "Военный из Ростовской области погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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