Житель Кубани погиб на Украине

30 ноября 2022, 23:59

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Старший механик Николай Попов погиб на Украине, сообщил сегодня глава Приморско-Ахтарского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 57 жителей Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что офицер Владимир Стахирюк из Кущевского района стал 56-м уроженцем Краснодарского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Николай Попов погиб на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщил сегодня глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко. Николай Попов родился в Сухуме, в школе учился в хуторе Садки приморско-Ахтарского района." В 2016 году поступил на службу в воинскую часть на должность старшего механика авиационной эскадрильи. Погиб 3 июля, выполняя боевую задачу в специальной военной операции", - говорится в публикации в Telegram-канале Бондаренко.