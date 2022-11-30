30 ноября 2022, 23:59
Житель Кубани погиб на Украине
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Старший механик Николай Попов погиб на Украине, сообщил сегодня глава Приморско-Ахтарского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 57 жителей Краснодарского края.
"Кавказский узел" писал, что офицер Владимир Стахирюк из Кущевского района стал 56-м уроженцем Краснодарского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.
Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 57 жителей Кубани. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.
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Автор: "Кавказский узел"