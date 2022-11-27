Офицер из Кущевского района погиб на Украине

27 ноября 2022, 12:56

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32-летний военный офицер Владимир Стахирюк погиб на Украине и похоронен в станице Кущевской. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 56 уроженцев Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", 26 ноября глава Тихорецкого района сообщил, что на Украине погиб пулеметчик Андрей Олейник. Таким образом, с начала военной операции власти подтвердили гибель на Украине не менее 55 уроженцев Краснодарского края.

В станице Кущевской похоронен 32-летний Владимир Стахирюк, погибший на Украине, сообщает сегодня со ссылкой на районную газету "Вперед" 93.ru.

Владимир Стахирюк – уроженец Кущевского района, он служил старшим офицером организационно-планового отдела военно-медицинского управления Южного военного округа и погиб в военной операции 20 ноября, говорится в публикации на странице газеты "Вперед" во "ВКонтакте".

«Вперёд» – общественно-политическая газета, в числе ее соучредителей – администрация Кущевского района, говорится в описании издания на сайте газеты. Таким образом, Владимир Стахирюк стал по меньшей мере 56-м уроженцем Краснодарского края, чью гибель на Украине подтвердили представители властей.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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