Власти Тихорецка сообщили о гибели военного на Украине

27 ноября 2022, 01:46

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В ходе специальной военной операции на Украине погиб пулеметчик Андрей Олейник, сообщил глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин. С начала военной операции власти подтвердили гибель на Украине не менее 55 уроженцев Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября администрация Кропоткина сообщила о гибели на Украине добровольца Германа Шустова, который стал 54 уроженцем Кубани, чью гибель подтвердили власти.

Глава Тихорецкого района Краснодарского края Анатолий Перепелин сообщил 26 ноября в своем телеграм-канале, что посетил маму погибшего в ходе специальной военной операции жителя Тихорецка Андрея Олейника.

Перепелин уточняет, что Олейник был пулеметчиком отдельной мотострелковой бригады, он посмертно награжден орденом "За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга", у него остался ребенок.

При этом в сообщении главы района не сообщается, когда и при каких обстоятельствах погиб военный.

Таким образом, с начала СВО на Украине подтверждена гибель не менее 55 уроженцев Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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