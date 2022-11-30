Талех Багирзаде продолжает голодовку

30 ноября 2022, 03:00

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Близкие и адвокаты лидера движения "Мусульманское единство" Талеха Багирзаде опровергли сведения Пенитенциарной службы Азербайджана и сообщили, что теолог продолжает голодовку.

Как писал "Кавказский узел", 27 ноября стало известно, что лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде объявил в колонии голодовку после оскорбления со стороны замруководителя пенитенциарного учреждения. Он также потребовал прекратить давление на возглавляемую им организацию. Представитель Пенитенциарной службы 28 ноября заявил, что информация о голодовке Багирзаде не соответствует действительности.

25 января 2017 года лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, в том числе двух полицейских, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки. Они не признали вину. Азербайджанские правозащитники признали фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными. Впоследствии часть осужденных вышла на свободу по помилованию и окончанию срока.

Близкие председателя движения "Мусульманское единство" Талеха Багирзаде сообщили, что он продолжает голодовку, сообщает 29 ноября Meydan.TV.

По их словам, адвокаты Фархаддин Мехтиев и Бахруз Байрамов встретились с Багирзаде в пенитенциарном учреждении №12 29 ноября, и сам теолог заявил им, что продолжает голодовку в знак протеста против оскорблений и угроз со стороны одного из заместителей начальника учреждения.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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