Парламент Карачаево-Черкесии не определился с рассмотрением поправок в Конституцию

29 ноября 2022, 17:56

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На сегодняшней сессии парламента Карачаево-Черкесии не рассматривались поправки в Конституцию республики, связанные со снятием с главы республики ответственности за ее территориальную целостность. Информации об общественных слушаниях пока не поступало, заявил глава Конгресса карачаевского народа Кады Халкечев, который предложил прокуратуре республики отозвать представление о внесении изменений в Конституцию.

Как писал "Кавказский узел" 24 октября Конгресс карачаевского народа выступил с обращением в парламент Карачаево-Черкесии за разъяснением ситуации с принятием поправок в Конституцию региона. Обеспокоенность общественников вызвала аналогичная ситуация в Дагестане, где изменение Конституции региона избавляет главу республики от ответственности за любые изменения границы субъекта. Парламент Карачаево-Черкесии пообещал провести общественное обсуждение принятых в первом чтении поправок в Конституцию республики, которые, в частности, снимают ответственность с главы региона за территориальную целостность. Принятие поправок может реанимировать территориальные проблемы на Северном Кавказе, отметили председатель Конгресса карачаевского народа Кады-хаджи Халкечев и депутат Народного собрания Карачаево-Черкесии Расул Кубанов.

27 октября парламент Дагестана принял поправки в Конституцию республики. Обсуждение поправок проходило в Дагестане в напряженной атмосфере взаимных упреков, как со стороны противников изменений, так и со стороны властей. Противники поправок анонсировали митинг в день обсуждения законопроекта, но получили отказ мэрии.

Сегодня состоялась сессия Народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесской республики. Среди вопросов вынесенных на для обсуждения и принятия депутатами законопроекта по поправкам в конституцию республику не было. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" сообщили в парламенте Карачаево-Черкесии.

"Сессия состоялась сегодня, но рассмотрения поправок к Конституции не было. До конца года состоится ещё одна сессия парламента. Но главным вопросом будет принятие бюджета на будущий год. Законопроекта о поправках нет ни в разработке, ни в повестке", - заявила представитель пресс-службы парламента республики.

Общественные слушания по поводу поправок пока не проводились. "Пока вопрос о назначении слушаний не рассматривается", - добавила представитель пресс-службы.

В комитете по законодательству затруднились сказать, будет ли законопроект на новой сессии парламента. Вполне возможно, что нет, так как законопроект не обсуждается, пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в комитете.

Из парламента сообщили, что в повестке дня вопрос о законопроекте по поправкам в конституцию КЧР рассматриваться не будет. Об этом заявил и президент Конгресса карачаевского народа Кады Халкечев.

"Общественных слушаний не проводилось. Каких-то действий мы не предполагаем сейчас со стороны Конгресса, и пока в них необходимости нет. Потому что рассмотрения не должно быть. Как общественная организация мы уже предприняли всё необходимое - озвучили своё видение проблемы. Наикратчайший путь решения проблемы - чтобы прокурор республики отозвал свое представление и законопроект будет снят полностью", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Халкечева, данный законопроект - перестраховка, в том числе местных чиновников, хотя разработан он был фактически в Москве.

"Были приняты поправки в конституцию России и ряд новых законов. Спустя какое-то время в некоторых субъектах прокуратура, а она полностью подчиняется федеральному центру, изучает местное законодательство и делает представления, указывая, что, мол, те или иные статьи в местных конституция и законах не соответствуют вновь принятым федеральным законам. В комитетах после экспертизы фактически утверждают уже спущенные через прокуратуру поправки", - рассказал он.

Однако принятие поправок по поводу снятия ответственности с главы республики за ее территориальную целостность вызвало опасения, "потому что касается территории, земли". "Поэтому поднялся шум.А так такого рода поправки прокуратуры обычно проходят тихо и незаметно", - отметил он.

По его слова, кто конкретно является автором законопроектов поправок в республиканские конституции, неизвестно.

Представитель пресс-службы парламента КЧР также подтвердила, что поправки де-факто в своем представлении дала прокуратура. "Разработчиков надо искать через прокуратуру", - сказала она.

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