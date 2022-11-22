22 ноября 2022, 13:26

Поправки в Конституцию Дагестана вступили в силу

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Закон о поправках к Конституции Дагестана, в том числе тех, которые снимают с главы республики обязанность соблюдать территориальную целостность, вступил в силу.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 октября парламент Дагестана принял поправки в Конституцию республики. Обсуждение поправок проходило в Дагестане в напряженной атмосфере взаимных упреков, как со стороны противников изменений, так и со стороны властей. Противники поправок анонсировали митинг в день обсуждения законопроекта, но получили отказ мэрии.

Поправки в Конституцию Дагестана, одобренные ранее большинством голосов депутатов Народного собрания (парламент) республики, вступили в силу. Речь идет в том числе и тех поправках, которые снимают с главы республики обязанность соблюдать территориальную целостность Дагестана. Текст закона размещен на сайте главы и правительства Дагестана. В нем указано, что документ опубликован 11 ноября.

"Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования", – сказано в документе.

Напомним, 24 октября в министерстве по делам национальностей Дагестана прошел круглый стол по поправкам в Конституцию республики, и на эти слушания не пустили представителей общественных организаций и независимых СМИ. После этого на стихийный сход вышли не менее ста человек, требуя от властей разъяснить суть поправок.

Активисты, выступавшие против снятия с главы республики ответственности за территориальную целостность Дагестана, смогли высказать свою позицию на обсуждении, но не добились никаких результатов. Они настаивали на встрече с главой республики.

Власти не пустили на слушания большинство активистов, так как полемика могла оказаться не в пользу властей, слушания носили формальный характер, отметили дагестанские журналисты и активисты.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Журналисты отметили важность общественного обсуждения поправок в Конституцию Дагестана", "Аналитики указали на ключевую роль Кремля в демаркации между Чечней и Дагестаном", "Аналитики оценили риски Меликова в решении вопроса о границе с Чечней".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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