Студентка отчислена из техникума в Тимашевске после публикации о сборе помощи военным

26 ноября 2022, 15:48

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Мария Исмайлова отчислена из Тимашевского техникума кадровых ресурсов после обнародования сведений о принудительном сборе помощи для военных. Руководство учреждения не уведомило об отчислении, пожаловалась студентка.

Как писал "Кавказский узел", 13 ноября студентка Тимашевского техникума кадровых ресурсов Мария Исмайлова рассказала, что столкнулась с угрозой отчисления из техникума после того, как издание "Сота" опубликовало переданные Исмайловой документы о требовании сбора со студентов вещей для армии.

Ранее Исмайлову уже пытались отчислить после проведенного ею 6 апреля пацифистского пикета, однако она продолжила обучение, несмотря на протокол о дискредитации армии. Но после начала мобилизации студентка решила эмигрировать вместе со своим молодым человеком, и руководство техникума пригрозило ей отчислением под предлогом потенциальной неявки на экзамен, сообщила 13 ноября "Сота".

Мария Исмайлова отчислена из техникума, сообщила сегодня "Сота" в своем телеграм-канале. По словам девушки, формальным поводом для отчисления стала ее эмиграция, поскольку ей "не дали дистанционно закрыть практику и сдать экзамен".

При этом, по данным издания, руководство техникума сочло также нарушением недостаточный контроль за студенткой со стороны преподавателей, не известивших руководство учреждения о выезде Марии Исмайловой из России.

Исмайлова обучалась на последнем курсе техникума по специальности "художник по костюму". Она сообщила, что об отчислении узнала от однокурсницы, пишет сегодня "Кавказ.Реалии"*.

"Вчера я обнаружила, что меня удалили из чата нашей группы, никак об этом не предупредив. Попросила лекции у одногруппницы, она мне сообщила об исключении. Руководство техникума никак не уведомило об отчислении", – приводит ее слова издание.

Правовую помощь Марии Исмайловой оказывает правозащитный проект для студентов "Молния", но она пока не решила, будет ли оспаривать отчисление. В приемной техникума отказались комментировать сведения об отчислении Исмайловой, сославшись на защиту персональных данных, пишет издание.

Тимашевский техникум кадровых ресурсов - государственное бюджетное образовательное учреждение. На сайте техникума, по состоянию на 15.47 мск, нет информации об отчислении Марии Исмайловой.

Правозащитный проект "Молния", по состоянию на 15.47 мск, также не прокомментировал отчисление студентки в своем телеграм-канале и на странице во "ВКонтакте".

Напомним, в апреле Тимашевский райсуд оштрафовал Марию Исмайлову на 35 тысяч рублей за текст на плакате, который был признан дискредитирующим действия российской армии. В ходатайстве о проведении лингвистической экспертизы ей было отказано.

4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). К 19 октября в российские суды поступило около 4800 дел по этой статье. В десятке регионов, где заведено больше всего таких дел, оказался Краснодарский край.

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