Административный кодекс. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

12 сентября 2022, 05:40

Трое жителей Кубани обвинены в дискредитации армии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Административные протоколы по статье о дискредитации российской армии составлены в отношении жителей Краснодара, Кропоткина и Темрюкского района.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). К примеру, 11 сентября стало известно, что житель Сочи Джансуг Букия был оштрафован по указанной статье на 40 тысяч рублей за публикацию в соцсети.

В отношении трех жителей Краснодарского края составлены административные протоколы по статье о дискредитации российской армии (статья 20.3.3 КоАП), сообщает 11 сентября "ОВД-Инфо"*.

Речь идет о жителе Кропоткина Игоре Федюнине, краснодарце Алексее Числове и жителе Темрюкского района Федоре Дзюбе.

Основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, рассказал в марте краснодарский адвокат Михаил Беньяш.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. 

*  включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

**  21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Подписка о невыезде избрана для блогера Асхабали Алибекова", "Дело о пацифистской проповеди кубанского священника возвращено в полицию", "Дело о дискредитации армии поступило в суд Сочи".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

12 сентября 2022, 04:42

12 сентября 2022, 03:44

12 сентября 2022, 02:45

12 сентября 2022, 01:46

12 сентября 2022, 00:48

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи