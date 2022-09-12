Трое жителей Кубани обвинены в дискредитации армии

12 сентября 2022, 05:40

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Административные протоколы по статье о дискредитации российской армии составлены в отношении жителей Краснодара, Кропоткина и Темрюкского района.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). К примеру, 11 сентября стало известно, что житель Сочи Джансуг Букия был оштрафован по указанной статье на 40 тысяч рублей за публикацию в соцсети.

В отношении трех жителей Краснодарского края составлены административные протоколы по статье о дискредитации российской армии (статья 20.3.3 КоАП), сообщает 11 сентября "ОВД-Инфо"*.

Речь идет о жителе Кропоткина Игоре Федюнине, краснодарце Алексее Числове и жителе Темрюкского района Федоре Дзюбе.

Основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, рассказал в марте краснодарский адвокат Михаил Беньяш.

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