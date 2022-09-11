11 сентября 2022, 20:14

Джансуг Букия оштрафован за пацифистскую картинку в соцсети

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд признал жителя Сочи Джансуга Букию виновным в дискредитации армии и вынес решение о штрафе в 40 тысяч рублей. 

Как писал "Кавказский узел", житель Сочи Джансуг Букия заподозрен в дискредитации армии.

Материалы дела 23 августа поступили в Центральный районный суд, следует из карточки дела на сайте суда.

Жителя Сочи Джансуга Букию Центральный районный суд оштрафовал на 40 тысяч из-за статуса в социальной сети "ВКонтакте". В ходе мониторинга социальной сети полиция установила, что сочинец разместил в графе "Статус" изображение флага Украины с надписью на итальянском языке. Суд прошел без участия самого привлекаемого к административной ответственности, сообщило 11 сентября издание "Кавказ.Реалии"*.

"Кавказский узел" писал ранее, что 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). К 7 июня, по данным правозащитников, Кубань вошла в тройку регионов-лидеров по числу административных дел о дискредитации армии. 

Основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, рассказал в марте краснодарский адвокат Михаил Беньяш.

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*  включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

**  21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Подписка о невыезде избрана для блогера Асхабали Алибекова", "Дело о пацифистской проповеди кубанского священника возвращено в полицию", "Дело о дискредитации армии поступило в суд Сочи".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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