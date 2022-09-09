Дело о пацифистской проповеди кубанского священника возвращено в полицию

09 сентября 2022, 00:52

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Суд вернул силовикам на доработку дело обвиненного в дискредитации российских военных настоятеля храма в станице Надежной на Кубани Максима Нагибина.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября стало известно, что суд силовики передали в суд дело жителя Отрадненского района Максима Нагибина, обвиненного в дискредитации российской армии.

4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). Со дня вступления в силу статьи за дискредитацию армии России силовики в Краснодарском крае составляли 63 административных протокола, сообщило 29 августа главное управление МВД по Краснодарскому краю.

Отрадненский райсуд рассмотрел дело настоятеля храма Архангела Михаила в станице Надежной иерея Максима Нагибина, сообщили 8 сентября "Кавказ. Реалии"*.

Протокол был составлен на священника после доноса о том, что в соцсети "Одноклассники" размещена его проповедь, в которой он высказался о ситуации на Украине. Суд вернул дело в отдел полиции, обосновав это тем, что в рапорте не указано "кто разместил данное видео и на какой странице", отмечается в сообщении.

Дело Нагибина было рассмотрено 1 сентября, "вынесено определение о возвращении протокола", говорится в карточке дела на сайте Отрадненского райсуда.

Комментариями Нагибина или его представителей относительно решения суда не поступало. Но сайте Главного управления МВД по Краснодарскому краю комментариев по поводу возвращения дела в отдел полиции по состоянию на 0.40 мск 9 сентября не опубликовано.

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