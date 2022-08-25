Дело о дискредитации армии поступило в суд Сочи

25 августа 2022, 21:24

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Житель Сочи Джансуг Букия заподозрен в дискредитации армии, материалы дела поступили в Центральный районный суд.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). К 7 июня, по данным правозащитников, Кубань вошла в тройку регионов-лидеров по числу административных дел о дискредитации армии.

Основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, рассказал в марте краснодарский адвокат Михаил Беньяш.

Материалы административного дела по статье о дискредитации российской армии в отношении жителя Сочи Джансуга Букии поступили в Центральный районный суд Сочи, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Дело передано судье 23 августа, судебное заседание назначено на 5 сентября, следует из карточки дела на сайте суда.

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* по решению Минюста России организация включена в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции "иностранного агента".

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.