25 августа 2022, 21:24

Дело о дискредитации армии поступило в суд Сочи

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Сочи Джансуг Букия заподозрен в дискредитации армии, материалы дела поступили в Центральный районный суд.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). К 7 июня, по данным правозащитников, Кубань вошла в тройку регионов-лидеров по числу административных дел о дискредитации армии. 

Основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, рассказал в марте краснодарский адвокат Михаил Беньяш.

Материалы административного дела по статье о дискредитации российской армии в отношении  жителя Сочи Джансуга Букии поступили в Центральный районный суд Сочи, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Дело передано судье 23 августа, судебное заседание назначено на 5 сентября, следует из карточки дела на сайте суда.

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* по решению Минюста России организация включена в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции "иностранного агента".

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Пикетчик отпущен из полиции в Краснодаре", "Полицейский на Кубани оштрафован за дискредитацию армии",  "Суд назначил штраф за дискредитацию армии детскому тренеру из Сочи".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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