Житель Краснодара обвинен в дискредитации военных

16 сентября 2022, 04:33

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Дело краснодарца Ивана Данилова, обвиненного в дискредитации российский армии, поступило в суд.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). Так, 15 сентября стало известно, что дело блогера из Сочи Анны Колмагорцевой, обвиненной в дискредитации российских военных за репост видео в Telegram-канале, поступило в суд.

Силовики составили протокол за дискредитацию военных на Ивана Данилова, он направлен в Ленинский суд Краснодара, сообщили 15 сентября "Кавказ.Реалии"*. Какие именно действия совершил краснодарец, не сообщается.

Дело Ивана Данилова по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России) поступило в суд 12 сентября, оно передано судье, следует из карточки дела на сайте Ленинского суда Краснодара. Отметим, максимальное наказание для граждан по этой статье - штраф 50 тысяч рублей.

Комментариев Данилова или его представителей относительно обвинения не поступало. На сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю информации о протоколе в отношении жителя Краснодара, по состоянию на 4.20 мск 16 сентября, нет.

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**21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.