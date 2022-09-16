Блогер из Сочи обвинена в дискредитации армии за репост

16 сентября 2022, 01:55

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Дело Анны Колмагорцевой, обвиненной в дискредитации российских военных за репост видео в Telegram-канале, поступило в суд. Блогер полагает, что ее аккаунт в мессенджере взломали.

Как сообщал "Кавказский узел", в июне суд в Сочи назначил 15 тысяч рублей штрафа Анне Колмагорцевой, признав ее виновной в злоупотреблении свободой массовой информации за интервью с координатором общественного движения "Гражданская инициатива" Владимиром Атаманчуком о ситуации на Украине.

В Центральный суд Сочи 14 сентября поступило административное дело Анны Колмагорцевой, со ссылкой на саму активистку сообщили 15 сентября "Кавказ.Реалии"*.

Колмагорцева рассказала, что в полицию ее вызвали две недели назад из-за репоста в Telegram-канале видео, которое полиция сочла дискредитирующим.

"Я на всякий случай удалила репост и сам канал. При составлении протокола полицейский убедился, что он удален, но все равно составил протокол", - сказала блогер.

По словам Колмагорцевой, она подала ходатайство о проведении проверки на предмет взлома аккаунта.

Дело Колмагорцевой по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России) 15 сентября было передано судье, следует из карточки дела на сайте Центрального райсуда Сочи.

Отметим, максимальное наказание для граждан по этой статье - штраф 50 тысяч рублей.

"Кавказский узел" также писал, что 20 мая стало известно о штрафе в 50 тысяч рублей сочинскому активисту Атаманчуку за распространение листовок с пацифистскими надписями. 23 мая суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей по обвинению в дискредитации армии в связи с высказанным им мнением о ситуации на Украине. Этот суд проходил без Атаманчука, который 19 мая получил травму. Активист заявил, что обжаловал эти два решения, а также вынесенное в марте решение об аресте на 10 суток за нарушение порядка проведения протестной акции. 7 сентября стало известно, что Атаманчук задержан по обвинению в неподчинении силовикам. Пенсионер пожаловался, что его держат в отделе полиции без еды, воды и лекарств.

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***21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.