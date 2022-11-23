Родители и педагоги добились возвращения к работе директора гимназии в Цветковке

23 ноября 2022, 21:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Директор гимназии в Цветковке, восстановления которого на работе требовали родители школьников и педагоги, будет исполнить обязанности до конца учебного года, сообщило сегодня Минобрнауки Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 18 ноября стало известно, что родители учеников и педагоги выступили против назначения нового директора гимназии в селе Цветковка под Кизляром. , потребовав восстановить на работе прежнего директора Шанкера Пирмагомедова. Сельчане вышли на акцию протеста, а родители отказались отпускать на учебу своих детей. Одна из педагогов сообщила об увольнении всех учителей. Родители учеников остались недовольны встречей с районными чиновниками, так как они так и не смогли объяснить, почему необходима смена директора. Глава Дагестана Сергей Меликов сегодня потребовал возобновить учебный процесс в гимназии и пригрозил последствиями тем, кто сорвал учебный процесс. Заявление Меликова звучит как угроза родителям и педагогам, которые выступили в защиту бывшего директора, при том, что конфликтную ситуацию создали чиновники, указали пользователи соцсети.

Министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев объявил о решении провести аттестацию на должность директора Цветковской гимназии во время летних каникул 2023 года, участвовать в ней смогут все желающие. Пока исполнять обязанности продолжит прежний руководитель Шанкер Пирмагомедов, сообщил сегодня Telegram-канал министерства образования Дагестана.

"Самый главный приоритет для нас сейчас - это восстановить права детей на образование, которые были нарушены, в том числе и неправомерными действиями взрослых. Это и родители, которые не пустили детей в образовательную организацию, а это является нарушением в соответствии с Кодексом об административным правонарушениях. Это и неправомерные действия педагогов, которые выразили недовольство и массово решили уволиться посередине учебного года", - заявил министр на видео, приложенном к публикации.

Напомним, ранее жители Цветковки пожаловались, что после протестов некоторые из них были вызваны в полицию.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.