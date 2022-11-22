Педагоги упрекнули главу района в безразличии к конфликтной ситуации в гимназии Цветковки

22 ноября 2022, 07:06

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители села Цветковка и сотрудники местной гимназии на встрече с главой Кизлярского района упрекнули его в запоздалой реакции на конфликтную ситуацию в селе, возникшую после смены директора гимназии. В знак протеста из гимназии уволились 112 сотрудников, сообщили они.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 ноября стало известно, что родители учеников и педагоги выступили против назначения нового директора гимназии в селе Цветковка под Кизляром. Они пригрозили, что будут бойкотировать учебный процесс, если власти не восстановят на работе прежнего директора Шанкера Пирмагомедова. 21 ноября сельчане вышли на акцию протеста. Родители отказались отпускать на учебу своих детей, а из гимназии в знак протеста уволилась часть педагогов.

Спустя четыре дня протестов жителей Цветковки против смены директора местной гимназии с ними встретился глава Кизлярского района Аким Микиров, сообщил в 23.26 мск 21 ноября блогер Расул (Асад) Маазов в Telegram-канале "Спросите у Расула".

Блогер также опубликовал видео, на кадрах которого показаны несколько человек, которые сидят за столом на сцене актового зала. В самом актовом зале несколько десятков людей. Одна из присутствующих женщин говорит в микрофон, обращаясь к главе района.

"По какой такой сильной занятости вы не отвечаете на нашу просьбу? Мы, учителя цветковской гимназии, уже четвертый или пятый день просим вас о встрече. Почему вы с нами не хотите встречаться?" – спросила педагог.

На этом ролик обрывается. Его длительность составляет 24 секунды.

На другом ролике, опубликованном минувшей ночью в этом же Telegram-канале, показан тот же актовый зал, но с другого ракурса. В кадре показана женщина, которая стоит лицом к сцене, на которой за столом сидят чиновники. Она говорит в микрофон, обращаясь к главе района.

"Мы вас выбирали, люди этого села. Нас шесть тысяч, если не больше. Вы отправляете к нам сотрудников полиции, МВД. Мы разве нарушили что-то? Мы, учителя цветковской гимназии, просили просто поговорить с нами. Почему вы не хотите нас выслушать? Вы сегодня с трудом выехали к нам", – сказала учительница.

Она заявила, что другие жители села тоже возмущены отсутствием реакции со стороны властей на их требование. "Наши семьи около пяти дней нас почти не видят. Мы не знаем ответа на один простой вопрос: почему не поставив нас в известность, вы поставили на должность Шанкера Пирмагомедова другого человека?" – задалась вопросом сотрудница гимназии.

По ее словам, в знак протеста из гимназии уволились более 100 сотрудников. "112 моих коллег положили на стол заявление об увольнении. Ни один из учителей, ни один сотрудник техперсонала не жалеет, что написал заявление", – подчеркнула она.

Педагог отметила, что против смены директора гимназии выступает все село. "Я говорю и от лица родителей, и от лица педагогов все разойдутся, если вот этого нашего исполняющего обязанности директора гимназии утвердят [в должности]", – сказала она.

"Мы думаем, что у вас есть какие-то интересы, раз вы не можете выполнить просьбу жителей всего села", – добавила педагог.

В описании к видео сказано, что по итогам встречи сторонам не удалось договориться.

На 07.00 мск на сайте Минобрнауки Дагестана нет комментариев относительно протестов в Цветковке против смены директора гимназии.

Напомним, ранее жители Цветковки пожаловались, что после протестов некоторые из них были вызваны в полицию.

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